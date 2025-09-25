Fer Román, defensa de UCAM Murcia CF, pide paciencia: "El equipo tiene mucho margen de mejora"

Fer Román ha sido el protagonista este jueves antes del comienzo del entrenamiento de UCAM Murcia CF, preparatorio para el partido del domingo, en BeSoccer La Condomina. El defensa universitario ha comparecido en la sala de prensa de La Condomina ante los medios de comunicación para valorar la actualidad del primer equipo de cara al próximo encuentro liguero frente al Atlético Antoniano en casa.

Hacer un fortín en La Condomina

El central ha destacado la importancia de sumar en casa: "Si queremos estar arriba no podemos fallar en La Condomina. El equipo tiene mucho margen de mejora, pero hay que tener paciencia".

Sobre el último partido liguero, Román ha añadido que "queríamos ganar en Puente Genil. Ahora toca hacer bueno ese punto ante nuestra afición".

Además, el futbolista ha valorado su regreso a los terrenos de juego tras cinco meses de lesión: "Me sentí muy contento. Durante este tiempo he intentado ayudar al equipo en todo lo posible y, por suerte, ya estoy entrenando con normalidad".

Respecto al próximo rival, el Atlético Antoniano, Fer Román ha advertido que "va a ser un partido muy complicado. Este año la exigencia es mayor y tendremos que enfrentarnos a equipos duros como el Extremadura o el Recreativo de Huelva. El domingo tenemos que ir desde el primer minuto a por la victoria y hacer bueno ese punto fuera de casa de la semana pasada".