Dani García: "Lublin es un equipo anárquico, tenemos que intentar que sufran y no estén cómodos"

UCAM Murcia Club Baloncesto iniciará este sábado la que será su séptima aventura en competición europea aunque en esta ocasión partiendo de la fase previa de la Liga de Campeones FIBA y el conjunto entrenado por Sito Alonso, que necesita ganar tres partidos para acceder a la fase de grupos comenzando por el que le enfrentará al PGE Start Lublin polaco, tiene el bronce conseguido en este torneo en Atenas 2018 y en Belgrado 2024 como tope.

El inicio de este nuevo camino, fijado para las ocho de la tarde en el pabellón Samelyon Arena de la ciudad búlgara de Samakov, pondrá a prueba la fiabilidad del nuevo proyecto del UCAM CB con un técnico que encarará su octava campaña al frente de la nave. El madrileño vivió cuatro de las seis temporadas con los universitarios en Europa y esta será la quinta.

GAnar tres partidos para llegar a la fase de grupos

En caso de superar al Lublin los de la capital del Segura jugarán el lunes a las tres y media de la tarde al vencedor del duelo que dirimirán el Karhu Basket finlandés y el Uniclub Bet Juventus lituano y, tras una hipotética segunda victoria, ya se jugarían el pase ante el que salga de la otra parte del cuadro, en el que se darán los enfrentamientos del Falco Szombately húngaro contra el FC Oporto portugués y del Friburgo Oympic suizo ante el Elan Chalon francés.

Para alcanzar el objetivo de estar entre los 32 conjuntos que disputarán la fase de grupos de esta competición continental -a día de hoy hay 29 clasificados-, el UCAM CB no podrá contar con el ala pívot Rubén López de la Torre, lesionado, y para el envite de este sábado tampoco con otro jugador que se desenvuelve en esa demarcación, el estadounidense Kaiser Gates, quien ultima su recuperación.

Del estado físico del de Atlanta están pendientes en una plantilla que este año cuenta con 14 efectivos con ficha profesional y hasta siete caras nuevas con respecto a la que terminó la Liga Endesa 2024/2025 con el noveno puesto -17 victorias y 17 derrotas-. Antes se dio la eliminación en la segunda fase de la Basketball Champions League, el top 16.

Las novedades son las de dos bases como los estadounidenses David DeJulius y Michael Forrest, éste con pasaporte de Jamaica; el alero estonio Sander Raieste, dos ala pívots como De la Torre y el croata Toni Nakic y dos pívots, que son el rumano Emanuel Cate y el estadounidense Devontae Cacok, otro con pasaporte jamaicano.

Junto a ellos siguen, además de Gates, el base Dani García, tres escoltas -el canadiense Dylan Ennis, el estadounidense Jonah Radebaugh y el sueco Will Falk-, el alero cubano Howard Sant-Roos y el pívot senegalés Moussa Diagne.