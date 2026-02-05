Dani García encuentra su mejor versión: "Ahora me siento cómodo y con confianza"

Dani García se ha consolidado como una pieza clave en el UCAM Murcia en competición europea, destacando su notable mejora tanto mental como física en la presente temporada. Tras un inicio complicado, el base ha elevado su nivel y ahora se siente "más cómodo" con el protagonismo adquirido, como demostró en el reciente partido de la FIBA Copa de Europa contra el Energa Trefl Sopot polaco, donde firmó su actuación más completa con 11 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias.

García, de 28 años, ha reconocido que el comienzo de la campaña fue difícil para él, pero que el apoyo del club ha sido fundamental para su cambio. "Empecé la temporada un poco mal, por no decir bastante mal, pero ahora me siento más cómodo. Creo que me han ayudado muchísimo en el club y en el equipo para mejorar, sobre todo mentalmente", ha asegurado el jugador. Esta renovada confianza le permite estar siempre listo para aportar al máximo cuando se le requiere.

A pesar de ser el tercer base del equipo, por detrás de David DeJulius y Michael Forrest, Dani García tiene claro su rol y su método para ganarse los minutos en la pista. "Al final todos queremos jugar y yo intento dar el máximo siempre en los entrenamientos y en las oportunidades que tengo para seguir jugando y ayudar al equipo", ha apuntado, subrayando la importancia del trabajo diario para estar preparado.

La filosofía del partido a partido

La fortaleza mental se ha convertido en una de las señas de identidad del UCAM Murcia esta temporada, un factor clave para ser cuartos en la Liga Endesa y estar clasificados para los cuartos de final de la competición europea. "Tenemos mucha fortaleza mental, nos estamos recuperando de una racha difícil en la liga", ha explicado García, quien insiste en la importancia de la unidad del vestuario y el esfuerzo colectivo para lograr el éxito.

De cara al próximo duelo contra el Río Breogán, el base catalán insiste en no mirar más allá y centrarse en el presente, una filosofía que ha llevado al equipo a su buen momento de forma. "Hay que seguir con el plan y la filosofía de entrenar duro cada día", ha sentenciado. El equipo se enfoca en preparar a fondo el encuentro para mantenerse en la senda de la victoria.