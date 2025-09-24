COPE
Antonio Del Cerro relata las aventuras de un grupo de murcianos en la previa de la BCL en Bulgaria

UCAM Murcia CB no estará solo en la final para lograr el pase a la fase de grupos de la Champions que se celebra este miércoles. Conocemos las aventuras de estos seguidores universitarios

Antonio del Cerro encabeza al grupo de murcianos en Samakov
V.C.G.

Antonio del Cerro, presidente de la peña Sadiel Rojas

Vicente Luis Cánovas

Murcia - Publicado el

