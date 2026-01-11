Adrián Colunga analiza el empate del Real Murcia: "El empate es justo, pero te quedas con un sabor agridulce"

El entrenador del Real Murcia, Adrián Colunga, ha valorado el empate (1-1) cosechado este domingo frente al Hércules CF en el estadio Enrique Roca de Murcia. El técnico considera que el resultado "es justo a lo largo del partido", pero ha admitido que el gol encajado a balón parado en los minutos finales le deja un "sabor agridulce".

Colunga ha explicado que el equipo empezó "mejor que ellos", pero que el Hércules supo reaccionar. "Nos apretaron, tienen buenos jugadores, empezaron a relacionarse bien. Creo que supimos sufrir", ha afirmado. A pesar de ello, lamenta que tras adelantarse en el marcador les faltó "seguir insistiendo en tener el balón, defender con balón". El técnico ha reconocido que les tocó "defender más de la cuenta" y que no estuvieron acertados en las transiciones para sentenciar.

Te quedas con un sabor agridulce" Adrián Colunga Entrenador del Real Murcia

Parte de lesiones

Una de las noticias negativas del encuentro han sido las lesiones. Colunga ha confirmado que Héctor tuvo que retirarse por "un pinchazo en la zona del isquio". Además, ha adelantado la lesión de Jorge Mier, que también sufrió "un pinchacito en el gemelo" y, según el entrenador, "probablemente en Ibiza no lo tengamos, seguramente".

Adaptación de los nuevos fichajes

Sobre el debut de Joel Jorquera, el técnico ha pedido paciencia. "Llegó el jueves, entrenó un día con el equipo, tuvo sus primeros minutos, está en un hotel... son muchas cosas", ha justificado. Colunga ha asegurado estar contento con la predisposición del nuevo jugador y está convencido de que "nos va a ayudar mucho, porque es un perfil de jugador que no teníamos".

Yo no miro la clasificación, pero ya pienso en el Ibiza" Adrián Colunga Entrenador del Real Murcia

Finalmente, el entrenador del Real Murcia ha afirmado no pensar en la clasificación ahora que finaliza la primera vuelta. "Yo no miro la clasificación, sí es verdad que, obviamente, pues estás al tanto de todo, pero ya pienso en el Ibiza", ha declarado. Su foco está puesto en el próximo rival, un equipo con "muy buenos jugadores" al que no se le puede conceder "ni un metro".