Sito Alonso: "Para ganar fuera de casa hace falta algo más que buenas sensaciones"

Tras una semana con dos partidos en casa jugando Liga Endesa y Basketball CL, el UCAM Murcia viaja a Girona para disputar la jornada 5 de la competición doméstica en una pista difícil para el conjunto universitario. “El año pasado hicimos un esfuerzo titánico. Luchamos, remontamos, nos remontaron…no es un tema de rachas, es un tema de lo que hagas tú para merecer la victoria o no”, explica Sito Alonso.

El técnico madrileño sabe la dificultad que tiene una pista como la de Bàsquet Girona y destaca el estilo de juego que caracteriza a los equipos de Fotis Katsikaris como clave para el partido. “Mucha intensidad, mucha energía, mucho juego de polivalencia en el poste bajo, en situaciones de bloqueo directo y uno contra uno. Me parece un rival tremendamente difícil, sobre todo en casa”.

Para Sito Alonso el crecimiento que está mostrando el equipo no es suficiente para ganar a un equipo que considera muy difícil de defender en su casa. “El equipo me da muy buenas sensaciones siempre, pero para ganar fuera de casa con las buenas sensaciones no es suficiente”. Añade que lo importante es “lo que vamos a hacer hoy, a ver si entrenamos bien… y luego la concentración inmediata que tengamos en cada situación que tengamos que defender allí”.

Los murcianos se enfrentan a este partido con la baja de Troy Caupain, pero con una plantilla que Sito Alonso considera preparada para cualquier tipo de situación adversa. “Todos pueden jugar un rato al base”, afirma Sito en referencia a Sant-Roos, García, Hakanson, Radebaugh y Kurucs. “El equipo está hecho para que cualquier posición que pueda quedar colgada, sabiendo las dificultades que tenemos también, que no es fácil fichar para un equipo como el nuestro, pues no lo necesitemos nunca”.