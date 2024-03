Carlos Moyano, de las canchas a las 'redes'

Conocemos la historia de Carlos Moyano, molinense de 30 años, que ha pasado de las canchas de baloncesto a convertirse en uno de los influencers más importantes de la Región de Murcia. Este joven ejerce su trabajo como orientador y se ha adentrado en el mundo de las redes sociales para convertirse en uno de los influencers con más seguidores de Murcia.

Hasta hace unos meses compatibilizaba todo con el baloncesto, pero una desafortunada lesión en un partido disputado en Alcantarilla con el equipo CB Molina de liga EBA le obligó a tener que dejar su gran pasión, el deporte de la canasta que incluso le llevó a emprender la aventura de marcharse hasta la máxima categoría del baloncesto rumano, donde empezó a descubrir su otra gran pasión, los viajes.

Empezó a contar sus historias viajeras para recomendar rutas, nacionales e internacionales a través de Instragram. @carlomoyo, que así se denomina en las redes, ha descubierto los mejores rincones de nuestra comunidad que recomienda a sus actuales 137.000 seguidores en más de 60 países.

Carlos Moyano es consciente del éxito actual, aunque también sabe que esto puede ser pasajero y por ello quiere seguir su labor como orientador e incluso no descarta convertirse en entrenador de baloncesto. Sobre su deporte indica que “en Murcia estamos disfrutando mucho de UCAM Murcia CB con un proyecto que puede llegar muy lejos”. La opción de volver a jugar está descartada indicando que “soy consciente de que si me acerco a una pista me pongo a tirar y jugar, y no sé cómo va a responder mi pierna”.

Moyano es uno de los influencers que se ha unido a la campaña de promoción del reciclaje de vidrio ‘Recicleo, otro nivel’ que han llevado a cabo la Comunidad Autónoma y Ecovidrio ha conseguido la participación de más de 300.000 personas en la Región. Esta actuación llevaba a cabo con el único soporte de las redes sociales, ha alcanzado cerca de 302.000 reproducciones, 5.688 me gusta y ha generado 980 comentarios.