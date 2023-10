Ascienden a trece las víctimas mortales

El Centro de Coordinación de Emergencias ha actualizado la información sobre el incendio producido esta madrugada en una discoteca de la zona de Atalayas en Murcia y ha elevado a 13 el número de víctimas mortales en el incendio, aunque no se descarta más víctimas.

A las 6.00 horas comenzaban a llegar al Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' varias llamadas informado de un incendio en una discoteca en la zona de Atalayas en Murcia.

Al lugar se han desplazado varias dotaciones de bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Murcia intentando sofocar el fuego. Los bomberos han solicitado la intervención del helicóptero de la Dirección General de Seguridad y Emergencias.

También en el lugar se encuentran varias ambulancias medicalizadas y de transporte de la Gerencia de Emergencias y Urgencias Sanitarias del '061', para atender a los heridos, que han sido cuatro hasta el momento. Todos ellos heridos por inhalación de humo. Dos de ellos han sido traslados al hospital.

Por su parte, la Policía Local de Murcia ha cerrado el acceso a la zona. Entre otras, está cerrada la antigua carretera de Alicante.

A las 9.00 horas, el helicoptero que la Dirección General de Seguridad y Emergencias, que se ha puesto a disposición de los bomberos del SEIS, no ha tenido que intervenir, puesto que los medios terrestres han sido suficientes para sofocar el incendio.

La Comunidad decreta tres días de luto

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, decreta tres días de luto oficial por los fallecidos en el incendio en una discoteca de Murcia durante la pasada madrugada. De esta forma, las banderas de los edificios públicos de la Región de Murcia ondearán a media asta desde mañana, 2 de octubre, y hasta el miércoles, 4 de octubre.

En nombre de todo el Gobierno regional, López Miras expresó sus condolencias a familiares y amigos de las víctimas “en estos momentos de tanto dolor que compartimos”.

“Hoy es un día de luto y dolor para la Región de Murcia”, aseguró el presidente, quien permanece en contacto permanente tanto con el vicepresidente y consejero de Interior, Emergencias y Ordenación del Territorio, José Ángel Antelo, como con el alcalde de Murcia, José Ballesta, realizando seguimiento mientras culminan los trabajos en el interior de los locales.

Asimismo, López Miras agradeció “de corazón” a los efectivos que están trabajando durante las últimas horas por su labor “importantísima”. También quiso reconocer las “inmensas muestras de cariño desde toda España que estamos recibiendo en la Región de Murcia por esta tragedia”, entre ellas, la del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y la del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.

Teatre asegura que el fuego no se ha originado en su local

La portavoz de la Sala Teatre, María Dolores Abellán, ha aclarado que el incendio originado esta madrugada en una zona de discotecas de las Atalayas no se ha originado en su sala, sino que en la contigua y que ha sido en ese lugar donde se concentran las víctimas mortales, que según acaba de confirmar el alcalde de Murcia, José Ballesta, ascienden a ocho.

Abellán ha explicado que en torno a las 6.00 horas recibieron una llamada de alerta de seguridad de un incendio en la sala contigua, 'La Fonda Milagros', para desalojar la sala.

"El personal que estaba en ese momento trabajando se pone manos a la obra y desaloja la sala". Ha insistido en que, afortunadamente, "no nos consta que haya habido ninguna víctima en la Sala Teatre".

No obstante, "hasta que no haya investigación policial y judicial del asunto no sabemos exactamente la causa del incendio", aunque ha querido dejar claro que "no se ha originado en la Sala Teatre y no han habido víctimas" en este lugar.