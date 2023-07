VOX hace una "enésima llamada al entendimiento sin chantajes"

El portavoz del Grupo Parlamentario VOX, José Ángel Antelo, ha hecho la "enésima llamada al entendimiento sin chantajes ni líneas rojas" al PP y ha pedido al candidato a la Presidencia de Murcia, Fernando López Miras, que "recapacite, que se siente a negociar sin líneas rojas, ni chantajes y haga entrar en razón a Feijóo, o que se independice de él, que acepte el mandato que nos dieron los ciudadanos y que alcancemos un acuerdo en función de nuestra representación".

Y es que, ha dicho en esta segunda sesión del Debate de Investidura, la mano de VOX es "firme, va a estar tendida hasta el último momento", por lo que le ha demandado que "no conduzca a la Región a las urnas", porque, ha defendido, la Región "no merece que nos conduzcan a las urnas por mandato de Feijóo, se lo vuelvo a repetir".

Ha instado a López Miras a que "ponga por encima los intereses de la Región" porque, de no hacerlo, advierte Antelo, "será el responsable". Ha defendido que VOX es un socio "fiable", por lo que considera que "tiene en la mano elegir a quien quiere ser leal".

En clave política, ha hecho referencia a lo que han hecho en otras comunidades, donde ha manifestado que "no les basta con pactar con el PRC de Revilla en Cantabria, donde han preferido tapar la corrupción a gobernar con VOX. No les basta pactar con la muleta del sanchismo y ahora van a sacrificar Murcia. Nos conducen a las urnas por mandato del señor Feijóo; ésta es la única verdad que hoy hay detrás de la simulación de investidura".

No obstante, ha insistido en su ofrecimiento a López Miras y le ha pedido que "sea leal a los que le han otorgado su confianza, despójese de los miedos que le atenazan para que, en coalición, gobierne durante los próximos cuatro años y no conduzca a la Región a las urnas por mandato e intereses personales de Feijóo".

Antelo, que se ha valido del apoyo cosechado por VOX en los pasados comicios, con un total de 118.546 votos, "casi el doble que en las elecciones de 2019, ha dejado claro los "buenos" resultados, siendo la tercera formación en la Cámara.

Y ha recordado, en ese sentido, que "la generosidad de VOX en la Región está sobradamente acreditada", porque en 2019 la formación propició que el candidato del Partido Popular "fuera investido presidente, un acuerdo de gobierno que contenía medidas de sentido común, buenas para el conjunto de la ciudadanía y que el PP traicionó en su totalidad".

Antelo, que ha sido el segundo en intervenir, lamenta que se esté utilizando a Murcia como "campo de pruebas electoral" y ha destacado el sentido de responsabilidad de VOX, como se ha visto en Valencia, Extremadura y Valencia, "donde se han conseguido buenos acuerdos para los ciudadanos para acabar con las políticas socialistas".

"No hay problema en formar un gobierno de coalición, pregunten a sus votantes", ha afirmado Antelo, que ha emplazado al PP a negociar, porque "empezamos a pensar que quien no quiere ese cambio es López Miras". Ha aprovechado también para desmentir que VOX "haya pedido una cuota de consejerías en el gobierno, ni el 20, 30 ni el 50 por ciento".

Haciendo alusión a las palabras que pronunció López Miras este jueves en la primera sesión del Debate, donde "nos recomienda que abandonemos el fetichismo del sillón, precisamente es usted quien todos los sillones de su gobierno", aludiendo a esa eliminación de la limitación de mandatos.

Considera, por ello, que la presencia de VOX en el Gobierno "es la única garantía que tenemos para que hoy empiecen a cambiar las cosas" y le ha pedido a López Miras formar un gobierno de "coalición". "Queremos que sea nuestro candidato, pero tiene que merecerlo", ha avisado, porque, puntualiza, "los votantes no les dieron la mayoría absoluta porque no tienen su absoluta confianza".

En clave electoral, ha señalado que hoy PP y VOX "representan a más del 60% del voto", por lo que ha preguntado "por qué no formar un gobierno fuerte, estable, contando con una mayoría tan amplia entre las dos formaciones".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"TRAICIÓN" DE LÓPEZ MIRAS

En esta línea, Antelo se ha remontado años atrás para recordar que fue su grupo el que propició que López Miras en 2019 fuera investido presidente, "comprometiéndose a revisar la política de creación de centros de menores MENAS y cerrar el de Santa Cruz, pero hoy se ha ampliado con piscina y los vecinos de la zona sufren la inseguridad que conlleva la instalación de esos centros".

También ha aludido a otros compromisos como el de "implementar mecanismos de control para devolver a los padres el derecho a educar a sus hijos y la aprobación del 'pin parental', que decidió retirar sin contar con nuestro visto bueno; a introducir normas para simplificar la burocracia o desarrollar programas de prevención de violencia intrafamiliar, un programa de apoyo a las mujeres embarazadas que le ofrecieran información y asistencia o una ley de protección del Mar Menor, pero nada de eso se cumplió".

Y después, recuerda, López Miras "decidió incorporar a su gobierno a tres tránsfugas de nuestro grupo parlamentario. Tres diputados que accedieron a esta Cámara para defender los principios, pero que decidieron traicionarlos por intereses personales y una ambición desmesurada".

A tenor de estos hechos, ha preguntado que "cómo vamos a confiar en usted", acaso es "diferente al señor López Miras del año 2019, qué ha cambiado".

Entre las demandas de VOX, Antelo reclama que "exista una ley del Mar Menor que lo proteja de sus verdaderos agentes contaminantes, una ley que no criminalice y persiga la actividad de agricultores, nuestros ganaderos y de la industria auxiliar, que no esté sometida a los lobbies climáticos y aprobados".

"Un cambio también para que la Región de Murcia no malgaste recursos en una consejería LGTBI, un cambio para que la hoja de ruta de la Región no esté guiada por las políticas de la Agenda 2030 que tanto daño hacen a nuestra industria, a nuestro campo y a la libertad de nuestros ciudadanos. Un cambio, en definitiva, para que nuestra región sea un ejemplo de prosperidad", indica.

En materia hídrica, España necesita "un plan hidrológico nacional que interconecte todas las cuencas para garantizar el acceso de este recurso primordial para el mundo rural en todos los lugares del país".

También defiende una región que "no esté a la cola de todos los informes sobre calidad educativa y el desarrollo escolar de nuestros hijos, que los ciudadanos no pierdan poder adquisitivo año tras año y que no aparezca a la cola de todos los indicadores, desempleo, salarios y pobreza".

"Una región en la que los trabajadores del campo no sean atacados, criminalizados y perseguidos como delincuentes para tapar los errores de otros", apuesta.

En definitiva, dice, "una región con un presidente que cumpla sus promesas, que sea fiel a sus pactos, que respete a sus socios y tenga un gobierno sólido y estable con el apoyo de dos terceras partes de esta Cámara, propuestas razonables, de sentido común, con las que están de acuerdo la mayoría de los votantes del Partido Popular y de otros muchos de otros partidos".