Vivir la experiencia de la acogida de un bebé en Murcia

La experiencia de acoger a uno de estos niños, según ha confesado Yolanda, no tiene precio. Esta madre de acogida también ha resaltado que “te dan mucho más ellos, de lo que tú puedas entregarles”. En 12 años ya han acogido a 19 niños.

Yolanda llegó a Murcia procedente de Madrid. Y como ella misma ha reconocido, al llegar a la región, se le caía la casa encima. Fue entonces cuando, tras oír un programa de radio, sé ánimo junto a su marido a empezar esta experiencia. Hicieron un curso, pasaron los correspondientes exámenes psicológicos y fueron elegidos. Para ellos, fue un auténtico descubrimiento.

Sebastián también ha destacado que algunos de estos niños ya son mayores. En principio, esta iniciativa denominada “atrévete a ser familia”, puesta en marcha por la Consejería de Política Social, afectaría a cerca de 60 niños de entre 0 y 6 años. Sebastián ha indicado que, en un principio, la acogida es de 6 a 9 meses.

Vías de acogida

Además, hay dos vías para llegar a la acogida. Una primera se produce por renuncia de la madre biológica, normalmente muy joven y con problemas económicos, lo que hace que el bebé pase a una familia de acogida hasta encontrar una de adopción definitiva. La segunda vía hace referencia a familias desestructuradas por problemas de diferente tipo, a las que un juez les deniega la custodia. Hasta que la familia logre que el recurso presentado sea aceptado pasan meses, tiempo que el bebe está con padres de acogida. De prosperar este recurso, en algunos casos los niños vuelven con sus padres biológicos.

Sebastián, respecto a las ayudas que reciben para tal acogida, deja claro que no cubren todos los gastos, pero que en el fondo eso no importa. Ha habido años de ayuda cero y otros, como ahora, de más apoyo económico. Yolanda también hablaba del momento de la despedida. Para ella“hay que estar mentalizada de que cuando vienen alguna vez se tendrán que ir”. La felicidad te la proporciona María, cuando tras salir a la calle por primera vez y ver la luz, escuchar los coches y ver los árboles abre sus ojos con una mirada que no olvidarán Yolanda y Sebastián.