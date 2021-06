Salud estrena el nuevo Certificado Digital Covid de la Unión Europea

La Consejería de Salud ha puesto en marcha el nuevo Certificado Digital Covid de la Unión Europea, que ya pueden solicitar desde hoy los ciudadanos de la Región de Murcia para acreditar que han pasado la infección, que han sido vacunados o que se les ha realizado una PCR o un test de antígenos.

Se trata de una iniciativa de la Unión Europea para facilitar los desplazamientos entre los estados durante la pandemia. Su posesión implica su reconocimiento en todos los países de la UE y evita cuarentenas, pruebas u otros documentos justificativos respecto al Covid-19 al pasar las fronteras.

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, destacó que se trata de una “medida esencial que facilitará tanto los desplazamientos que tengan que realizar los ciudadanos como la llegada de turistas a la Región de Murcia”. Añadió que “la Región se adelanta en la expedición de este certificado, para el que se había fijado el 1 de julio como fecha a partir de la cual será obligatoria su expedición para todos los estados miembros de la UE”.

La certificación puede realizarse en tres aspectos: el Certificado de Vacunación Covid, el Certificado de prueba PCR o Antígenos y el Certificado de Recuperación tras haber padecido el Covid. El certificado digital contiene un código QR para protegerlo contra la falsificación, de forma que, cuando se comprueba, se escanea el código QR y se verifica la firma o sello digital.

Quién puede solicitarlo

Puede solicitar el Certificado de Vacunación quien haya sido vacunado frente al Covid-19 y, el Certificado de Pruebas, quien se haya sometido a pruebas de detección Covid-19 PCR con 72 horas de antelación a la solicitud o a un test de antígenos en las 48 horas anteriores.

En cuanto al Certificado de Recuperación de la enfermedad Covid-19, para su obtención deben haber transcurrido como mínimo 11 días después de la realización de la primera prueba diagnóstica PCR con resultado positivo (no se obtiene con test de antígenos). La validez de este certificado finalizará a los 180 días a partir de la fecha de la toma de la muestra.

Cómo y dónde obtenerlo

Los certificados pueden solicitarse tanto de forma presencial como telemática, y también mediante solicitud escrita presentada en cualquier registro electrónico oficial o cursada por correos a la Consejería de Salud.

Para obtenerlo presencialmente es necesario solicitar una cita previa a través del enlace habilitado al efecto en la web del Servicio Murciano de Salud (https://sms.carm.es/cmap/) y acudir el día indicado desde su centro de salud. Se expedirá de forma presencial en los 85 centros de salud, en las dependencias de Salud Pública de Cartagena y Lorca y en las oficinas de asistencia en materia de registros de la Comunidad, con cita previa.

Los mutualistas y beneficiarios de Muface, Mugeju e Isfas serán atendidos presencialmente, con cita previa, en oficinas de asistencia en materia de registros de la Comunidad y en las oficinas de Salud Pública de Cartagena y Lorca.

En cuanto a la solicitud telemática, se realiza en la sede electrónica de la Comunidad (https://sede.carm.es), accediendo al servicio 3585-Certificado Digital Covid UE a través de la sección 'Registro y guía de procedimientos y servicios'. Esta opción requiere certificado digital, DNI digital o Cl@ve.

Como novedad, y respecto a los Certificados de Pruebas PCR o Antígenos, se ha habilitado a los laboratorios y centros privados que están autorizados a realizarlas para que ellos mismos puedan expedirlos con autorización del interesado.

Nuevas medidas

El Comité de Seguimiento Covid amplió a diez el número máximo de personas no convivientes tanto en espacios públicos como privados. El número máximo de seis personas no convivientes se mantiene para el interior de la hostelería. Además, el horario de cierre de la actividad no esencial se amplía desde las 02:00 hasta las 06:00 horas.

Respecto a los indicadores epidemiológicos, la tasa de incidencia desciende un 10 por ciento. La tasa actual a 14 días se sitúa en 47,6 casos por cada 100.000 habitantes, y en 22,3 casos a los siete días.

El número de casos activos suman un total de 494, cifra que no se registraba desde finales del mes de julio del año pasado. Ayer se detectaron 17 casos nuevos, siete de ellos en Murcia y el resto en diversos municipios.

El número de personas hospitalizadas por coronavirus ascendió a 31, de las que 11 se encuentran en unidades de cuidados intensivos. En el día de ayer no se registró ningún fallecimiento por Covid.

Ningún municipio se encuentra en nivel de alerta Muy Alto ni Alto. En un nivel de alerta Medio están 10 municipios: Bullas, Calasparra, Cehegín, Librilla, Lorca, Murcia, Puerto Lumbreras, San Javier, Las Torres de Cotillas y Totana.

En nivel de alerta Bajo quedan incluidos esta semana el resto de los 35 municipios de la Región.