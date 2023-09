Ramón Blázquez: "Estamos mejorando cada semana"

El futbolista Ramón Blázquez ha sido el protagonista de hoy en la sala de prensa del Estadio BeSoccer La Condomina de cara a una nueva jornada liguera. La rueda de prensa del universitario ha estado patrocinada por JUKA Interiorismo, miembro de nuestro UCAM Business Club que ha renovado su acuerdo de patrocinio para esta temporada 2023/24. El jugador ha estado arropado por Javier Tomás, gerente de la empresa.

El manchego, que marcó y dio una asistencia en la victoria frente al filial del FC Cartagena, ha destacado que "estos tres puntos nos vienen muy bien. Nuestro objetivo es hacernos fuertes en casa y ya estamos pensando en el partido de este fin de semana. El equipo va dando pasos de mejora cada fin de semana y ahora queremos los tres puntos ante el Antoniano".

"Nuestro objetivo sigue siendo el mismo. Queremos ser primeros y ascender de forma directa. Nosotros no tenemos que mirar a otros equipos. Tenemos que centrarnos en nosotros mismos, haciendo de nuestra casa un fortín y fuera de casa haciendo bien las cosas", añadió.

"El césped artificial no es excusa. Estamos preparados para el domingo"

Con la victoria del domingo en el Estadio BeSoccer La Condomina, los universitarios cosechan 7 puntos en los últimos tres partidos y buscarán este fin de semana seguir con esta buena racha, además de conseguir la primera victoria ante un Club Deportivo Antoniano que contará con el apoyo de su afición. "No hay rivales fáciles en esta categoría, ya lo dije al inicio de la temporada. Ellos se harán fuertes en casa y tenemos que dar nuestra mejor versión para alzarnos con los tres puntos", subrayó Ramón Blázquez.

En lo personal, el 7 universitario suma dos goles y tres titularidades en este inicio de temporada con el UCAM Murcia Club de Fútbol. "Me siento muy contento. Me encuentro físicamente bien y encima estoy ayudando al equipo con goles. No me esperaba empezar tan bien, pero ojalá que esta racha siga durando mucho tiempo", finalizó.