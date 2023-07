El PSOE recuerda a López Miras sus "promesas incumplidas"

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, José Vélez, ha asegurado durante su turno de intervención en la segunda sesión del debate de investidura que tanto la Región como España se juegan "avanzar o retroceder". El parlamentario considera que un gobierno de PP-VOX recortaría en derechos y libertades.

Según ha dicho, dicho un Gobierno de PP y VOX "derogaría la reforma de las pensiones, negarán la existencia de la violencia machista y los trabajadores deberán saber que el Salario Mínimo Interprofesional se volverá a congelar sine die. Cuando hablan de derogar el 'sanchismo', hablan de derogar logros en derechos y libertades. Los socialistas apostamos por avanzar".

Durante su intervención, el socialista ha realizado un repaso a la gestión del Gobierno regional en los últimos años reprochándole que pinta una Región "de color de rosa". Además, le ha recordado que en la legislatura pasada se sirvió de diputados tránsfugas para mantenerse en el Gobierno. "Ayer construyó un relato en el que dijo que es un presidente respetuoso con la Asamblea y que el Gobierno se someterá al control de la Cámara cuando utilizó a diputados tránsfugas para secuestrar este parlamento", ha dicho.

Vélez ha achacado a López Miras el haber dicho que "hay que huir del fetichismo del sillón, cuando se agarró como una lapa manchando la imagen de las instituciones de la Región". Asimismo le ha indicado que ha incumplido sus promesas, "no nombró la palabra igualdad ni se mencionó al colectivo LGTBI, a la cultura o a nuestro patrimonio histórico, se olvidó de los más vulnerables y de aquellos que más le deberían preocupar".

Asimismo, ha realizado un repaso a la situación actual de la Región, de la que ha dicho que el "mayor fracaso" del Gobierno regional ha sido la gestión de la Sanidad Pública. "Debería aprovechar el debate para pedir perdón a todas las mujeres que a lo largo de todos los años se han tenido que ir de la Región para abortar", ha dicho recordando uno de los últimos casos.

En ese sentido, ha recordado que de junio de 2019 a diciembre de 2022 se incrementaron los pacientes en lista de espera quirúrgica de 22.000 a 30.000 y en pruebas diagnósticas, de 40.000 a 67.000. "Este incremento se ha traducido en un aumento del tiempo de espera para las consultas de las especialidades. Los tiempos de espera en consultas de especialidades se han falseado", ha indicado recordando que el 83% de los pacientes que están esperando pruebas diagnósticas "no tienen asignada cita".

Sobre pobreza, el socialista ha apuntado que 177.712 personas están en situación de pobreza severa, "7 puntos por encima de la que teníamos en 2008", ha dicho considerando que López Miras "utilizó la firma del pacto contra la pobreza como un instrumento de su política propagandística".

También se ha referido a la violencia machista, "otro de los fracasos de su política", ha asegurado indicándole al candidato del PP que "las cosas hay que llamarlas por su nombre, no da igual llamarla violencia machista o violencia intrafamiliar. Cuando la llaman violencia intrafamiliar faltan al respeto de cientos de mujeres que sufren este tipo de violencia", ha afirmado recordando que el año pasado aumentaron un 17% las denuncias por violencia machista.

En cuanto a la economía regional, Vélez ha alertado de que "no va bien". "Nuestra economía es la segunda con menor índice de productividad de España. Estamos 4,8 puntos por debajo de la media", ha incidido avisando de que la deuda "sigue creciendo". El socialista ha continuado haciendo alusión al sistema de financiación de la Región. "Me pongo a su disposición para pedir un ajuste del sistema, aunque desde que llegó Feijóo a la dirección de su partido, no le he oído decir ni pío", le ha recordado.

Durante su alocución, el portavoz socialista también ha hablado de agua y ha asegurado que con un gobierno socialista en España "a la Región nunca le va a faltar agua", ha dicho incidiendo que con un gobierno de Rajoy se trasvasaron 829 hectómetros cúbicos, mientras que con el gobierno socialista de Pedro Sánchez, ha sido de 1.229 hectómetros cúbicos.

Vélez ha apuntado que su partido no puede apoyar, con estos datos, a López Miras para seguir gobernando. "Asistimos a un paripé, a un teatrillo por puro tacticismo político", ha dicho afirmando que López Miras "seguirá en funciones hasta el 23 de julio. Tras las elecciones generales habrá un acuerdo para gobernar entre PP y VOX", ha vaticinado indicando que el PSOE es "consciente" del lugar en el que le ha colocado la ciudadanía en la oposición. "Nos tendrán en frente si recortan derechos y libertades. Siempre estaremos frente a cualquier gobierno que intente recortar derechos", ha concluido.





