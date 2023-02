La población ucraniana en Murcia se ha duplicado desde que comenzó la guerra

Cuando se cumple un año del inicio de la entrada de las tropas rusas en Ucrania, la ciudad de Murcia ha celebrado diversos minutos de silencio en recuerdo de las víctimas y para mostrar la repulsa hacia esta guerra que ha generado, además, miles de desplazados, en el caso de la región, duplicando la población de personas ucranianas con respecto a antes del conflicto.



La presidenta de la Asociación de Ucranianos en la Región de Murcia, Larysa Ponomarenko, y el también representante de la comunidad ucraniana en la comunidad autónoma, Victor Konsur, han coincidido tras los actos en que no hay datos oficiales de cuántos refugiados ucranianos residen actualmente aquí, pero consideran con “con seguridad” se han duplicado las personas con esa nacionalidad, unos 8.000 antes del conflicto.



Ambos han participado en los minutos de silencio organizados por el Gobierno regional primero, con el presidente, Fernando López Miras, a la cabeza a las puertas del Palacio de San Esteban, y el Ayuntamiento de Murcia después, con la participación del alcalde, José Antonio Serrano, en la Glorieta de España.



Ponomarenko ha resaltado que este ha sido “un año de dolor, de tristeza profunda, de lucha y de esperanza”, y también un año “de solidaridad, apoyo y amor”, por lo que ha pedido que se mantenga esa cooperación y ayuda con el pueblo ucraniano, al que esta misma semana la asociación enviará un camión de ayuda humanitaria.



También necesitan ayuda muchos de los ucranianos que llegaron a la región huyendo de la guerra, ya que no todos han podido acogerse al programa de atención del Ministerio de Inclusión Social, y siguen alojados en casas de familiares o amigos.



Muchos de los que llegaron durante los primeros meses de la guerra, ha explicado, han regresado a Ucrania para estar con los familiares que se quedaron allí, o porque no podían continuar en España sin un sustento económico.



Sobre el curso de la guerra, Ponomarenko ha señalado que su país ya venía advirtiendo de esta situación desde 2014, cuando Rusia ocupó la península de Crimea, por lo que, en su opinión, la guerra ha estado vigente desde entonces.



No duda, asegura, de que el conflicto acabará con la victoria ucraniana porque “esta es la guerra entre dos modelos, el de la dictadura y el de la democracia”, no solo entre dos países.



Sensación parecida tiene Konsur, que insiste en que sus compatriotas “irán hasta el final” porque no hay otra vía que ganar la guerra a Putin ya que, de lo contrario, este no cesará en su empeño de atacar otros estados.



“Me parto en dos de dolor”, asegura al pensar en las personas que siguen en su país y “viven con miedo” incluso en las zonas en las que no hay fuego abierto porque “en ningún lugar pueden estar seguros”.



El sentimiento, dice, es también de “indignación” porque tras un año y miles de muertos “parece que nadie puede ni quiere hacer nada”: “Yo no quiero este mundo para mis hijos”, señala.