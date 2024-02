Ramón Falomir Pallarés tiene 77 años y una de sus pasiones es el arte. En 2012 le diagnosticaron Parkinson, una afección cerebral que causa trastornos del movimiento, del sueño, dolor y otros problemas de salud. A pesar de la enfermedad, Ramón no ha dejado de pintar y de tallar madera. De hecho, los médicos le dijeron que el Parkinson no podía pararle la vida: “Me jubilé y a los 6 meses me diagnosticaron Parkinson. El médico me dijo desde el primer momento que no me estuviera quieto, que no parara de hacer cosas”.

Hace unas semanas exhibió sus obras en el Centro de Artistas Jóvenes de Las Torres de Cotillas bajo el lema “El Parkinson no ha parado mi arte”. Tal ha sido su acogida que se han ampliado las fechas de exposición hasta el 29 de febrero. Los lunes, martes, jueves y viernes en horario de mañana (10:30 horas a 12:30 horas) podrán visitar esta exposición que recoge pinturas y tallas de madera. Ramón Falomir ha confesado que se siente “muy orgulloso” y que, gracias a esta exhibición, ha podido “disfrutar de personas que hacía 30 años que no había visto”. En cuanto a sus obras favoritas, este hombre tiene claro que no se puede quedar solo con una: “Mis favoritas son todas porque son creaciones que han salido de mí”. Además, un gran porcentaje de las obras que hay expuestas se las han dejado ya que Ramón las había regalado.

Lo que era un proyecto familiar y para los amigos ha tenido más repercusión de lo que Ramón y su familia pensaban. Así lo ha contado la hija de Ramón, María José Falomir:“Lo que era un proyecto familiar para ayudarle a conseguir hacer llegar ese mensaje, al final ha tenido mucha más trascendencia. En el pueblo esos días fueron muy intensos. Sin parar de venir la gente a visitarlo y de sorprenderse”. Algunos de los visitantes no se imaginaban lo que ahí había expuesto según ha explicado María José Falomir.

María José Falomir sobre su padre:“El arte lo ha tenido siempre pero desde que le diagnosticaron Parkinson ha puesto todo su empeño. Él ha sido en primera persona quien veía que, realizando esa actividad, se encontraba bien y le ayudaba”.

Con la exposición “El Parkinson no ha parado mi arte”, Ramón Falomir quiere mostrar que, a pesar de las dificultades, no hay que dejar de hacer aquello que uno ama. En su caso, crear obras de arte.