La odisea de Francisco, un camionero español atrapado en Francia, para llegar a Bruselas: “Dios mío”

Los agricultores franceseshan cortado esta mañana la autopista AP-7 en La Junquera (Gerona) en ambos sentidos de circulación y para todo tipo de vehículos, afectando -como siempre y, sobre todo- a los camiones españoles.

Las protestas de los agricultores franceses se han endurecido este viernes, que ellos mismos han denominado como “viernes negro” después de unos días en los que han estado cortando algunas carreteras francesas y complicando las rutas de nuestros camioneros.

Además, han anunciado el bloque de las principales carreteras de Francia y su objetivo es aislar y bloquear París, la capital.

Muchos camiones permanecen atrapados a ambos lados de la frontera; otros lo están en otros puntos del país como Lyon y otros resguardados en sus destinos sin saber cuándo y cómo podrán regresar a España.

Y no contentos con cortar las carreteras y paralizar un país, atacan a los camioneros españoles tirándoles y quemando sus mercancías.

Los camioneros murcianos, bloqueados en las carreteras de Francia: "Anoche lloraba como un crío"





Así ha sido la odisea de Francisco, atrapado en Francia, para llegar a Bruselas

Desde primera hora de la mañana de este viernes en COPE estamos muy pendientes de la situación que están viviendo los compañeros españoles en La Junquera y otros puntos de Francia.

Francisco Avilés es camionero murciano que salió el pasado martes con un camión cargado de limones que ha conseguido llegar a su destino, Bruselas, a las 4 de la mañana (casi más de tres días después) tras vivir una auténtica odisea al quedar retenido en Lyon.

Francisco, confiesa en'Mediodía COPE' que ha conseguido llegar a Bruselas “después de una pericia impresionante desde el martes por la tarde que salí de Murcia”. Además, este camionero cuenta que lleva sin poder “acostarme en una cama sin dormir porque ha sido mucha la presión”.

Una vez que salió de Murcia, cuenta Francisco que elmiércoles salió de La Junquera dirección Lyon por la AP-7y “mi sorpresa fue que nos cortaron a 200 kilómetros de Lyon y nos utilizaron como rehenes”. En ese momento, empezó la auténtica odisea para Francisco para poder llegar a su destino.

Como sigue relatando este camionero murciano en COPE “nos tiraron a las carreteras secundarias por medio de los pueblos pequeños, miles de camiones por encima de las aceras, de mala manera, sin saber por dónde íbamos”.

En esa ruta improvisada por pueblos que ni conocía, no fue hasta las dos de la madrugada del miércoles cuando Francisco creyó que había algo de luz y su situación podía cambiar. Este camionero se encontró con una rotunda “y todo parecía estar tranquilo”. Así que decidió unirse a los piquetes franceses y hablar con ellos.

Aunque, en un instante, todo cambió como nos cuenta. “De pronto se liaron locos perdidos con capuchas a abrir camiones, tirar mercancías al suelo, y a meterles fuego a las mercancías”. Pero la suerte esa madrugada estaba al lado de Francisco porque a él ni le abrieron el camión ni le tiraron la mercancía, “me quedé para abrir el siguiente camión era yo”, comenta aliviado.

Francisco consiguió “escapar” y continuar con su ruta, bueno, una provisional porque seguía conduciendo de noche por las carreteras secundarias que no conoce y sin saber exactamente hacia dónde iba.

Finalmente, este camionero consiguió llegar a Lyon y cuando parecía que ya no había problema para poder continuar con tranquilidad hacia Bruselas, a Francisco le esperaba otra “sorpresa” en su viaje “porque me mandaban a los Alpes suizos e italianos, a la derecha de Lyon y ese no era mi camino”, ya que para llegar a Bruselas, Francisco tenía que pasar Lyon hacia Luxemburgo y llegar a Bruselas.

Así que este camionero no tuvo más opción que “estar callejeando toda la noche por sitios muy complicados, por encima de aceras” hasta atravesar un puente con un peso “limitado a 22 toneladas”, cuando su camión pesaba 42, sumado al miedo de que se cayera.

“Dios mío, que cuando esté arriba con el camión cargado de limones se va a hundir el puente y me voy al río”, pensaba Francisco mientras lo atravesaba y “no se hundió”. Sin duda alguna, este ha sido un viaje inolvidable para Francisco que ahora está pensando qué hacer para volver a Murcia con la situación que vive Francia en estos momentos.