Los agricultores franceses han cortado el paso fronterizo entre España y Francia a la altura de La Junquera por la AP7 y han obligado al desvío de camiones, sobre todo, camiones españoles, pero también se han visto afectados de otras nacionalidades.

Tampoco se puede circular en ambos sentidos por la autopista A9 en El Pertús.

Los agricultores franceses han anunciado un 'viernes negro' con el bloqueo de las principales carreteras del país y con el objetivo de aislar y bloquear París.

Los ataques de este viernes está afectando a los camioneros españoles que intentan atravesar el país vecino cargados con frutas, verduras y vino. Cientos de tractores, furgonetas, camiones y hasta excavadoras han bloqueado la autopista 7 y la carretera N7 y han esparcido sobre la calzada las cargas de los vehículos españoles. Yo no voy para Alemania, no voy para Francia. ¿Por qué me tienes que tirar el vino a mí? Yo tengo que ir a pasar por aquí para ir a Alemania. ¿Por dónde voy? España, Italia... A ver por qué me tiras a mí el vino. A este camionero español le han vaciado un camión cisterna de vino entre Montpellier y Nîmes y lo mismo está ocurriendo en otros puntos de Francia como Lyon, Toulouse, Bayona o Burdeos. Mariano iba camino de Bruselas con su carga de limones cuando se topó con los piquetes. Dice que a sus 64 años pocas veces ha vivido una situación tan complicada. En la noche, pues no he venido a ninguna. No he pasado tan dura como esta. Empezaron a tirar fruta de los camiones y empezaron a pegarle fuego a la fruta. Tuve que pasar puentes limitados a 22 toneladas cuando peso 40 toneladas con los limones, con miedo, por encima de los ríos y esto es una locura. La Confederación Española de Transportes de Mercancías ha recomendado a los camioneros españoles posponer los viajes programados a Francia o evitar puntos especialmente problemáticos. Estos ataques llegan en plena movilización de los agresores. Los agricultores franceses contra su gobierno, corresponsal en París, Asunción Serena. Los agricultores van aumentando la presión sobre el gobierno y lo que comenzó con un bloqueo al sur de Toulouse se ha ido extendiendo por todo el país, especialmente en torno a las fronteras con España y Bélgica. Pero también hay dos autopistas del sur cerradas en unos 400 kilómetros y una decena de bloqueos en la región parisina con la intención de bloquear el acceso a la capital si el primer ministro no satisface sus exigencias esta tarde. Entre sus principales reivindicaciones, están el cumplimiento de la ley que garantiza el reparto de valor entre los actores de la cadena alimentaria, el que se compense la subida del impuesto del gasóleo de uso agrario, el pago inmediato de las ayudas de la PAC o las indemnizaciones sanitarias y climáticas que debe el Estado, entre otros.