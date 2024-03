“Música, mente y cerebro”. Ese es el lema de la Semana Mundial del Cerebro en Murcia que celebra este año su edición número 24.

En estos días se están realizando una serie de actividades, talleres interactivos y conferencias para que la sociedad conozca más sobre el cerebro de una manera divertida. En esta edición, la música es una de las principales protagonistas.

En esta semana se habla sobre la música como herramienta para retrasar el proceso de envejecimiento e incluso la relación de la música con la gastronomía. De este y otros temas se está hablando tanto en la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia como en el Aula de Cultura de la Fundación Cajamurcia. Así lo ha contado en COPE la directora del Instituto Universitario de Investigación en Envejecimiento de la Universidad de Murcia, María Trinidad Herrero.

María Trinidad Herrero, directora del Instituto Universitario de Investigación en Envejecimiento de la Universidad de Murcia: “Muchas emociones se van a guardar a lo largo de la vida como memorias. La música es una de las memorias que se pierde en último lugar en los pacientes con Alzheimer. La música modula las formas de envejecer. Si la música relaja, la música serena, puede combatir en ciertos modos el estrés. El estrés sabemos que es un factor deletereo en el proceso de envejecimiento cerebral”.

El Ilustre Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia también se suma a la celebración de la Semana Mundial del Cerebro con sus primeras jornadas sobre fisioterapia neurológica que están teniendo lugar en el salón de actos del edificio Moneo.

Ángeles Fernández, decana del Ilustre Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia, sobre los beneficios de la fisioterapia: “Los beneficios son múltiples. Desde el tratamiento, el mantenimiento... Tenemos que ir todos de la mano... Médico especialista, psicólogo, logopeda, terapeuta ocupacional, el rehabilitador, el fisioterapeuta...”

Llevar un estilo de vida saludable es fundamental para el buen funcionamiento del cerebro. Más de la mitad de los mayores de 80 años de la Región de Murcia sufre síntomas de Alzheimer.

Elena Navarro, tiene 67 años y, a pesar de estar jubilada, es una persona muy activa.

Elena Navarro, mujer de 67 años: “Cuando me jubilé tenía muy claro que no podía parar de hacer cosas. Estoy en un taller de teatro, en un taller de lectura, tengo en Murcia mi grupo de amistades, me voy de viaje...”