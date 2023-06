El mítico grupo KISS se despide de los escenarios españoles en Cartagena

La icónica e influyente formación estadounidense KISS, una de las bandas de rock "más grandes de todos los tiempos", ofrecerá su despedida de los escenarios con una fecha única en España y lo hará en Rock Imperium Fest, en Cartagena, el domingo 25 de junio.

Un festival en el que, además, estarán Deep Purple, Helloween y Europe, que comenzará este viernes 23 y por el que pasarán 51 bandas, llenándose la ciudad portuaria de "rock y heavy metal", según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Un recinto situado en la Cuesta de El Batel, que en esta segunda edición ha sido ampliado, que ya ha vendido el 90 % de su aforo. Los últimos abonos y entradas se pueden adquirir en 'rockimperiumfestival.es'.

Kiss lleva tres años lleva de gira con 'End of the road', con la que están diciendo adiós definitivo a los escenarios. Ya han marcado el 2 de diciembre como su último concierto en Nueva York. Antes, estarán en Cartagena despidiéndose de su fiel público español. KISS irrumpió en la escena musical en 1973 y son ya parte de la historia de la música, con temas como 'I was made for lovin*you', 'Rock and roll all nite' o 'Detroit rock city'.

Dueños de algunos de los temas más grandes en la historia de la música, Europe "fue sin duda una de las bandas que conquistó nuestros corazones en la pasada edición, y volverá a hacerlo este 2023 con himnos inagotables que ya pertenecen al imaginario colectivo como 'Carrie', 'Rock The Night' o 'The Final Countdown'", según las mismas fuentes.

A los suecos Europe se suman los gigantes del 'power metal' Blind Guardian y los finlandeses Stratovarius, el hard rock de los estadounidenses Skid Row o el supergrupo (Portnoy/Sheehan/Kotzen) The Winery Dogs.

Rock Imperium también contará con la participación de Lordi, los herederos del 'glam rock' "más auténtico" elevándolo a la "estratosfera con su histórica victoria en la edición de Eurovisión 2006".

"La exquisita propuesta de los suecos The Night Flight Orchestra o el irrenunciable metal progresivo de Evergrey también se suman al cartel, así como los explosivos Metalite o Chez Kane", ha señalado el Consistorio.

Por el festival pasarán además Angel Witch o Tygers of The Pang Tang, cuya influencia preparó el terreno para el desarrollo de nuevos estilos como el thrash o el speed metal. También serán legión los abanderados del metal progresivo Soen, o las estrellas del hard rock H.E.A.T. Leo Jiménez encabeza un elenco espectacular del mejor metal patrio con Ciclon, Jolly Joker, Rise To Fall, Elure, The Black Tree y Skull Mania.

PROGRAMACIÓN POR DÍAS

El viernes, 23 de junio, actuará Stratovarius, Helloween, Blind Guardian, Saratoga, Steve 'N' Seagulls, Evergrey, Leo Jiménez, Jolly Joker, Rotting Christ, Tygers Of Pan Tang, Venus 5, Secret Sphere, Ciclón, Fixation, Melt4, Headon, Alae Noctis y Ángel Negro.

Mientras que el sábado, 24 de junio, lo harán Soen, Deep Purple, Europe, H.E.A.T, The Night Flight Orchestra, Metalite, Chez Kane, The Big Deal, Dier Weg Einer Freiheit, Wormed, Crisix, Lépoka, Iron Curtain, Cryptosis, Bloodhunter, Midjungards, The Black Tree y Skullmania.

Y el domingo, 25 de junio, será el turno de Skid Row, Kiss, The Winery Dogs, Lordi, Elegant Weapons, Nestor, Frozen Crown, Siska, Nordjevel, Demon, Aborted, Misery Index, Red Shark, Rise To Fall, Salduie, Death & Legacy, Rainover y Elure.

Rock Imperium Fest está coorganizado por Madness Live y el Ayuntamiento de Cartagena y cuenta con los patrocinios del Gobierno de la Región de Murcia y Estrella de Levante. Cuenta con la colaboración de la Universidad Politécnica de Cartagena, la Autoridad Portuaria, Kia Talleres M. Gallego y Bacardí.

INFORMACIÓN ÚTIL

Los que acudan al recinto podrán llegar de diversas formas. El Ayuntamiento de Cartagena coordina junto al festival un dispositivo especial de transporte en el que se contará con las frecuencias habituales de las líneas urbanas de autobús Alsa, que se unirán a los buses lanzadera que ha fletado la propia organización desde Murcia, San Pedro del Pinatar, San Javier, Los Alcázares y La Manga.

También estará operativa casi la totalidad de la flota de taxis durante los tres días de conciertos, con cerca de 180 vehículos prestando servicio con parada fija junto a la Estación de Autobuses, situada a pocos metros del recinto.

Los que se desplacen en su vehículo particular podrán hacer uso del aparcamiento gratuito habilitado junto al antiguo centro comercial Eroski de La Rambla. Desde allí habrá bus lanzadera de ida y vuelta al recinto cada 20 minutos hasta las 2.30 horas de la madrugada. Cuesta un euro por trayecto y se paga en el mismo bus.

La parada será junto al recinto, en la plaza Puerta de San José. Los aparcamientos aledaños al recinto de la Cuesta del Batel o el Campus de la Muralla del Mar no estarán disponibles para su uso por parte del público.

DENTRO DEL RECINTO

El recinto del Rock Imperium cuenta con consigna de pago para dejar objetos. Dentro de este gran espacio habrá baños, puestos de bebida y comida, también con oferta para celíacos, vegetarianos o veganos. Si bien, se podrá acceder al recinto con bocadillo y botella de agua de 50 centilitros sin tapón.

Habrá operativas fuentes de agua potable. También hay habilitadas zonas de sombra. Se puede acceder con mochila pequeña tipo de tela, bolso, riñonera o totebag. También se podrá entrar con protector solar que no sea aerosol y cámaras de fotos compactas no profesionales. No está permitido el acceso de animales, instrumentos, palos de selfie, patinetes, bicicletas, cascos de moto, sillas, linternas o punteros láser, entre otros objetos.

Hay zonas habilitadas para que las personas con movilidad reducida puedan seguir los conciertos. Los menores de 0 a 12 años (inclusive) tienen acceso gratuito al festival. Los menores de 13 a 15 años deberán pagar entrada a precio completo y hasta 15 años sólo podrán acceder al recinto acompañados del progenitor o tutor legal.

El Rock Imperium vende en taquillas del recinto entradas de día y abonos. El acceso incluye una pulsera que debe mantenerse puesta en buen estado para entrar al recinto. Para canjearlas es suficiente con llevar la entrada en formato digital en el teléfono móvil. Dentro del recinto la comida y bebida se abona con el pago a través de la recarga de pulsera, que se podrá hacer mediante tarjeta o efectivo.