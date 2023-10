Los reyes expresan su "dolor y consternación" por la tragedia

Los reyes han expresado esta noche su "dolor y consternación" por la tragedia del incendio de la discoteca de Murcia, que se ha saldado de momento con trece personas muertas y tres desaparecidos, así como 24 heridos leves.



La Casa de Su Majestad el Rey ha publicado esta noche en su cuenta oficial de X un mensaje en el que dice: "Dolor y consternación a medida que ha ido avanzando la trágica jornada en Murcia. Nuestra solidaridad con las familias de las víctimas y con toda la ciudad".



"Deseamos una pronta recuperación a los heridos y agradecemos a todos los profesionales de emergencias su trabajo ejemplar", añade el mensaje de la Familia Real.



El incendio sobre las 6 de la mañana de este domingo en la discoteca de Murcia Fonda Milagros se ha saldado por el momento con 13 personas muertas, tres de las cuales han sido identificadas por las huellas dactilares, aunque no ha trascendido el detalle de su sexo, edad y nacionalidad, 24 heridos leves por quemaduras e intoxicación por inhalación de humos, todos dados de alta, y tres desaparecidos.



Los últimos datos facilitados por el alcalde, José Ballesta, tras el comité de crisis municipal de esta tarde con los responsables de los cuerpos policiales, sanitarios, de emergencias y de bomberos han elevado la cifra de desapariciones denunciadas por los allegados de quienes podían haberse encontrado en esa discoteca o en las otras dos afectadas por el fuego, Teatre y Golden, con reclamaciones llegadas incluso desde familiares que viven fuera de España.



La Policía Nacional había hablado a primera hora de la tarde de 15 personas desaparecidas entre las que se contarían las víctimas mortales, pero horas después se ha localizado a una con vida, con lo que faltaría por localizar a otra fuera de las halladas muertas, pero el alcalde ha señalado ahora a tres pendientes de encontrar.



Las diez personas fallecidas que falta por identificar habrán de serlo cotejando en el Instituto de Medicina Legal las muestras de ADN tomadas a sus familiares, dado que no es posible hacerlo por las huellas.



En la zona donde han sido hallados los 13 cadáveres no hay más, por lo que se está rastreando toda la superficie de las otras dos discotecas por cuadrículas para descartar por completo que pueda haber fallecidos entre los escombros, en los que siguen trabajando 14 bomberos que lo harán también por turnos por la noche con la vigilancia de 22 policías locales, apoyados por agentes de la Policía Nacional.