Los dulces navideños más tradicionales de la Región

Disfrutar de la gastronomía es algo que nos encanta hacer durante todo el año en la Región de Murcia, pero ahora que llega la Navidad, es el momento de sacar nuestro lado más dulce y por supuesto, los 1.001 sabores también entienden de Navidad. No olvides que puedes hacerte con todas nuestras delicias navideñas en todo tipo de pastelerías y mercadillos navideños. ¡Te van a saber a gloria!

Cordiales. Sin duda, la debilidad de los amantes del ‘cabello de ángel’. Son tradicionales en la zona de la Huerta de Murcia y se elaboran haciendo una masa de almendra molida, cabello de ángel, azúcar, huevo y raspadura de limón. Después se hornean con forma de bolitas colocadas sobre trozos de oblea.

Mazapán. ¡El de la Región de Murcia no tiene nada que envidiarle al de Toledo! El más popular es el de la localidad de Moratalla. Se elabora batiendo una masa de almendra y azúcar con clara de huevo y un poco de raspadura de limón, y va relleno de una crema suave hecha a base de yema de huevo, leche y almíbar.





Rollos de pascua, todo un must. Tradicionales en toda la Región y especialmente en la zona de Cartagena, los rollos de pascua son como los villancicos: no pueden faltar en Navidad. Deja a un lado la tostada y los cereales para el desayuno y empieza el día uno de estos. ¡Verás la vida de otra manera!





Yemas de Caravaca. Realizadas con yemas de huevo y azúcar, recubiertas con una deliciosa capa de caramelo o chocolate, ¡todo un manjar! No dejes de probarlas si visitas el noroeste de la Región de Murcia.





Ese bocado tan nuestro: el alfajor. Es uno de los dulces navideños más icónicos de la Región de Murcia. Aunque se elabora principalmente en la Comarca del Noroeste y en las Pedanías Altas de Lorca, es un imprescindible en toda la región. Miel, almendras, avellanas de fraile, pan rallado, raspadura de limón y de naranja, nueces, canela, anís… Con todo ello, se forma una pasta que se coloca entre dos obleas que, como marca la tradición, deben lucir la Cruz de Caravaca.

Mantecados. Con forma de estrella, de corazón y hasta de árbol de Navidad. No importa el molde que se use para ellos, lo que cuenta es su sabor. Ingredientes tan básicos como harina, manteca de cerdo y azúcar, dan lugar a un postre sin el que estas fiestas no serían lo mismo.





¿Necesitas más razones para saltarte la dieta? Esta Navidad va a ser de lo más dulce en la Región de Murcia. Disfrútala.