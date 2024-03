Joven sin empleo: “Necesito trabajar de lo que sea mientras que las condiciones sean las correctas"

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo ha bajado en 418 personas en febrero en la Región de Murcia respecto al mes anterior (-0,49%). Con la bajada de febrero son ya 3 meses consecutivos de descensodel desempleo en la Región de Murcia.

Según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, en la Comunidad hay 84.547 desempleados.

Una de estas personas es Marcos. Tiene 48 años y lleva sin empleo 4 años. Este hombre ha sufrido 2 ERES. En uno de sus trabajos le despidieron por no tener estudios superiores. Por ello, ahora está estudiando la carrera de Psicología.

Marcos, sin empleo desde hace unos 4 años: “Empezaron a pedirme estudios superiores y por eso en los últimos años he estado sacándome la carrera de Psicología. Actualmente doy clases particulares pero con eso no me llega. Me hace falta un máster u opositar y eso en mi situación es prácticamente inviable porque ni tengo dinero para el máster ni puedo opositar porque no podría irme y dejarlo todo aquí”.

Marcos cree que las ayudas que ofrecen a las personas sin empleo son "escuetas" y "temporales". Este hombre ha confesado en COPE que muchas veces las empresas no le llaman por tener 48 años: "Yo padezco edadismo porque por cualificación no es. Muchas veces tiran mi currículum solo viendo la edad. Tampoco puedo permitirme el lujo de irme lejos ni de tener jornada partida. Tener que cuidar de mi madre es un hándicap".

Por sectores, el paro ha bajado sobre todo en Servicios; seguido de Agricultura y Construcción pero se ha incrementado en aquellas personas Sin empleo anterior.

En cuanto a sexos, de los 84.547 desempleados registrados en febrero, 52.602 fueron mujeres y 31.945 hombres.

En febrero, el paro entre los jóvenes menores de 25 años, aumentó con 250 parados más que en el mes pasado. Uno de estos jóvenes es Miguel Ángel y tiene 21 años. Hasta hace 3 meses trabajaba en una empresa de metales. “Necesito trabajar de lo que sea mientras que las condiciones sean las correctas", ha dicho este joven.