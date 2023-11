El PP exige al Gobierno de Sánchez que deje de "practicar el trilerismo hidráulico"

El diputado regional del PP, Jesús Cano, ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que deje de "practicar el trilerismo hidráulico" con la Cuenca del Segura.

Y es que, lamenta, "la ruptura en el tubo de captación de agua de la desaladora de Águilas, y no tener otro medio para abastecerse, deja sin agua a unos 35.000 regantes, agricultores y ganaderos del Guadalentín".

Los agricultores de los municipios de Águilas, Lorca, Puerto Lumbreras, Totana, Alhama de Murcia y Pulpí "están sin abastecimiento de agua desde el pasado martes, algo que afecta a 30.000 hectáreas de regadío y a varias explotaciones ganaderas", ha lamentado el diputado.

"Esto no hace más que darnos la razón cuando afirmamos que el Gobierno sanchista tiene una política hídrica nefasta", que se basa en el "no al trasvase Tajo-Segura; no a las infraestructuras hídricas que servirían para almacenar agua y sacarnos de apuros en situaciones como esta; no a movilizar los recursos para la sequía, y además ni ampliaciones ni interconexiones de las desaladoras, tal y como ellos se comprometieron", ha explicado Cano.

En plena campaña de hortalizas, "la rotura de la desaladora de Águilas, la falta de lluvias y la escasez de embalses, teniendo los indicadores de sequía en alerta, supone una grave situación para los regantes de la Cuenca del Segura", advierte.

A su juicio, "un nuevo varapalo que vuelve a demostrar que con este gobierno vivimos en la permanente inseguridad hídrica, y que nunca tendremos garantías para el sector primario".

"A este Gobierno sanchista poco les preocupa lo que pueda ocurrir en la desaladora de Águilas, ya que a ellos lo único que hoy les preocupa es acordar con el prófugo Puigdemont y su banda", indica.

"No les importa cargarse España y humillar al Estado, menos le van a importar los problemas de agua que podamos tener en la cuenca del Segura", ha finalizado el diputado.