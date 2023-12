Establecimientos que pongan en riesgo la seguridad del público podrán recibir multas de 500.000€

Los establecimientos de la Región, espectáculos o actividades recreativas que incumplan la normativa y pongan en riesgo la seguridad del público podrían enfrentarse a multas de hasta 500.000 euros. Así se recoge en el decreto ley de medidas urgentes en materia de sanciones de espectáculos públicos y actividades recreativas ocasionales o extraordinarias y de establecimientos públicos en la Región.

El Pleno de la Asamblea Regional ha convalidado, con los votos a favor de PP y VOX y en contra de PSOE y de los diputados de Podemos, este decreto ley que regula y endurece las sanciones en este sentido.

El consejero de Presidencia, Marcos Ortuño, ha explicado que este decreto no supone una modificación en la labor inspectora y de control para estos establecimientos, "que continúa siendo de labor municipal". Sin embargo, sí se endurecen ciertas sanciones, como la de los locales de juegos y apuestas, si incumplen cuestiones como los horarios de apertura y cierre, que podrían recibir multas que abarcan desde los 2.000 hasta los 30.000 euros, mientras que para el resto de los establecimientos las sanciones seguirán siendo leves, de hasta 2.000 euros.

Ortuño ha recordado en el parlamento regional que no es la primera vez que el Gobierno regional lleva a la Cámara este decreto-ley. "La primera fue en 2019 y la segunda, en octubre de 2022, pero en ambas ocasiones la Asamblea rechazó el texto dejándonos con un vacío legal", ha expuesto, negando que el debate del decreto-ley se deba ahora por la tragedia ocurrida hace unos meses en una discoteca en Las Atalayas, en Murcia.

En ese sentido, ha detallado que este decreto-ley "reúne en una misma norma todo el régimen sancionador en cuanto a aforos, control de accesos y horarios y endurece el régimen sancionador para los salones de juego", ha dicho, añadiendo que la regulación incluye también un régimen sancionador que no existía para eventos como conciertos en locales que no disponen de licencia habitual para ellos o para pruebas deportivas fuera del casco urbano, por ejemplo. "Este decreto-ley no es ningún parche, aunque no tengamos una ley específica de Espectáculos Públicos, en esta materia no existe ningún vacío legal".

Por parte de los grupos parlamentarios, el diputado del PP Alfonso Fernando Cerón ha incidido en la importancia de que este decreto se convalide, "especialmente porque estamos muy cerca las fechas navideñas, cuando se celebran multitud de fiestas y macrofiestas, tanto en Navidad como a final de año, en los 45 municipios de la Región de Murcia".

La socialista Virginia Lopo, por su parte, ha criticado la "baja calidad regulatoria" del decreto y considera que se ha convalidado "un parche" criticando la "falta de capacidad y rigor para dar seguridad jurídica a las personas y a las empresas de múltiples sectores que se van a ver afectadas por el decreto".

A dichas críticas se ha sumado el diputado de Podemos Víctor Egío, que ha incidido en que el decreto-ley "es un parche. En él ha desaparecido referencia a espectáculos públicos permanentes", ha detallado señalando que el decreto presentado el año pasado "no establecía ningún régimen de inspección, algo que han tenido que añadir ahora".

Por su parte, el diputado de VOX Antonio Martínez considera que la Comunidad "no sabe qué hacer con una competencia exclusiva sin acometer la regulación integral que se necesita y que todo el mundo reconoce que hace falta". VOX ha pedido una ley de espectáculos "moderna o habrá consecuencias penosas para la Región".