Empresarios y vecinos rechazan un CETI en el antiguo Hospital Naval

COEC, Cámara de Comercio de Cartagena y FAVCAC (Federación de Asociaciones Vecinales de Cartagena y Comarca) expresan su más rotundo rechazo ante la posibilidad de que el Gobierno central instale en el antiguo Hospital Naval, en la carretera de Tentegorra, un CETI (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes) destinado a dar servicios y prestaciones a inmigrantes y solicitantes de asilo.

Los firmantes de este comunicado coinciden en señalar que Cartagena sufre ya una presión migratoria excesiva, desde hace años, y para la que la ciudad tiene medios insuficientes por lo que apelan a la sensibilidad del gobierno central a la hora de escoger ubicación para este CETI y señalan que debe buscarse un emplazamiento que reúna mejores condiciones para estas personas. En este sentido, recuerdan la existencia de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), repartidos geografía nacional, que disponen de las mejores condiciones para su asistencia.

La presidenta de COEC, Ana Correa, ha dicho que el emplazamiento presenta muchas dudas sobre condiciones dignas de acogida para los inmigrantes y de seguridad para vecinos y los numerosos ciudadanos que utilizan esa zona para esparcimiento y la práctica del deporte.

Asimismo, desde las tres entidades se exige una mayor solidaridad de los municipios y comunidades vecinas y el apoyo del Gobierno regional para lograr una salida consensuada al problema de la inmigración ilegal y que Cartagena no soporte todo el peso de la misma.

De igual modo, recuerdan que es necesario que los inmigrantes que "llegan a nuestras costas de forma ilegal, reciban el trato que merecen y en condiciones humanitarias, algo que en las actuales circunstancias se hace muy difícil debido a la falta de recursos e infraestructuras".

Audio





Miras acusa al Gobierno central de falta de "colaboración"

El presidente del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, ha acusado al Gobierno de España de falta de "lealtad", de "transparencia" y de "trabajo conjunto" en la gestión del reparto de inmigrantes desde Canarias a la península, por lo que le ha exigido "información" a la Administración del Estado.

En declaraciones a los medios de comunicación y al ser preguntado por este asunto, López Miras ha recordado que el Gobierno regional conoció a través de los medios de comunicación que el Ministerio va a habilitar el Hospital Naval para acoger inmigrantes.

A su juicio, "a todas luces y a ojos de cualquiera" esto es "una falta de lealtad, una falta de saber trabajar en colaboración y una falta de trabajo conjunto". Supone, en su opinión, una "falta de transparencia" y "la peor de las formas de cómo afrontar una crisis humanitaria, que es lo que hay detrás de todo esto".

"Ayer vimos todo el día en prensa y esta mañana nos levantábamos con los titulares de que se va a habilitar el Hospital Naval para acoger inmigrante y nadie nos dijo nada", según López Miras.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

De hecho, ha señalado que acaba de tener conocimiento de que la Delegación del Gobierno se ha puesto en contacto con la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad para comunicarle esta información, "después de que lo sepa toda la Región y la mitad de la humanidad porque, como digo, lleva 24 horas en los medios de comunicación".

A su juicio, "esto no es forma de trabajar en ningún aspecto" y "no es forma de colaborar entre administraciones tan importantes como la del Estado, la autonómica y los ayuntamientos". "Ni un alcalde ni un gobierno regional se puede enterar de estas cuestiones a través de los medios de comunicación", ha censurado.

Y es que, ha defendido que "estamos hablando de vidas humanas, de un drama humanitario y de personas que vienen en una situación muy complicada y a las que hay que ayudar".

Por eso, ha considerado que el Gobierno de España "tendrá que decir" algo a la Comunidad y al resto de administraciones. "Tendrán que convocarnos para informarnos y para explicarnos cuál es la gestión y cuáles son sus planes ante esta situación que se está dando en los últimos días", según López Miras.

En este sentido, ha afirmado que él "exigiría" la convocatoria de una Conferencia de Presidentes "para que nos expliquen esto", pero ha admitido que "no es viable en un momento en el que hay un Gobierno en interinidad y en la que se está hablando de que, en cuestión de días, puede haber una investidura".

"Pero, si no es una Conferencia de Presidentes, alguien tendrá que llamarnos y sentarnos; alguien tendrá que decirnos cuál es el reparto solidario de estas personas que han llegado a una situación dramática entre España", según el presidente murciano. "Porque yo entiendo que la solidaridad será para todos los territorios, y no vamos a ser solo unos territorios solidarios y otros no", ha zanjado.

Así, se ha preguntado "quién decide esta solidaridad", si es "Pedro Sánchez o el Ministerio".

A su parecer, "tendrán que explicarnos cuál es el reparto proporcional de esta solidaridad, si van a repartir los fondos necesarios para poder atender adecuadamente a estas personas que llegan en una situación muy complicada". A su juicio, es "lo mínimo" que se puede exigir en una crisis y una situación excepcional tan difícil como la que se está dando".

"Pero no sabemos nada; nos enteramos por los medios de comunicación, y yo creo que ya es hora de que el Gobierno, Pedro Sánchez, el Ministerio o alguien asuma su responsabilidad y decida liderar esta situación, convocarnos a todos y explicarnos qué es lo que van a hacer, sobre todo, cuando se están utilizando también nuestros recursos, claro", ha concluido.

Audio