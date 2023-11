Delegación búlgara visita Murcia para conocer los proyectos estratégicos Conexión Sur y Murcia Río

Técnicos de la ciudad búlgara de Gorna Oryahovitza han visitado hoy Murcia para conocer de primera mano dos de los principales proyectos estratégicos del Ayuntamiento de Murcia, como son Conexión Sur y Murcia Río, siendo recibidos por los concejales Mercedes Bernabé y Antonio Navarro.

"Una vez más, Murcia se convierte en sede de visitas de técnicos y expertos europeos. Como siempre ha dicho nuestro alcalde Ballesta, hay ciudades con proyecto y ciudades sin proyecto, y Murcia tiene un gran proyecto de ciudad. Un gran proyecto de ciudad fundamentado en la vertebración del territorio y la cohesión social, donde la participación ciudadana es transversal a cualquier iniciativa municipal. Esta estrategia ha permitido el desarrollo de grandes actuaciones, financiadas con fondos europeos, que nos han llevado a ser experiencia piloto nacional con la implementación de la Agenda Urbana Murcia 2030", ha declarado la concejal de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé.

La delegación búlgara, formada por cerca de 15 jefes de servicio y expertos municipales, forma parte del proyecto europeo ‘Apoyo técnico para una gestión eficaz y eficiente en la implementación de la Inversión Territorial Integrada (ITI) (Technical support for effective and efficient implementation of Integrated Territorial Investment)' en el marco del Programa Operativo Regiones en Crecimiento.









Las Inversiones Territoriales Integradas (ITI) son instrumentos diseñados para apoyar un conjunto de acciones integradas en un área geográfica determinada con el fin de dar respuesta a las necesidades o retos concretos de esa zona. Se trata de un mecanismo que permite aplicar un enfoque territorial en la concepción e implementación de las políticas públicas

Este instrumento es similar a las Estrategias DUSI (Estrategia de Desarrollo Urbano Integrado) que se han implementado en España durante el periodo de programación del FEDER 2014-2020, que ha permitido la financiación de grandes proyectos estructurantes en Murcia como son Murcia Rio, la rehabilitación de los módulos 1 y 2 del Cuartel de Artillería, la rehabilitación de la Cárcel Vieja, la peatonalización de Alfonso X El Sabio o la construcción de la guardería de La Paz, entre otros.

La elección de estos dos proyectos concretos por parte de la delegación búlgara se ha debido principalmente a su carácter vertebrador. Ambas iniciativas, Conexión Sur y Murcia Río, son claves y decisivas para la unificación del territorio tanto de norte a sur, permitiendo la integración de los barrios y pedanías del sur con el centro de la ciudad, como de este a oeste, conectando barrios y pedanías a lo largo del trazado del río Segura.

Durante la visita, la delegación ha llevado a cabo un recorrido a pie por la Pasarela Manterola, donde se les ha explicado el proyecto Murcia Río, continuando la ruta hacia la estación de tren de El Carmen y el barrio de Santiago El Mayor, para conocer la envergadura del proyecto Conexión Sur.