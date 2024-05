Llegan las altas temperaturas y ya apetece tomar comidas más ligeras. Nuestro cocinero Juan Antonio Pellicer nos explica cómo elabora una sopa fría estilo gazpacho con base de lechuga. Además de este ingrediente, que sustituye al tomate, lleva ajo, cebolla, pimiento verde y pepino. Con aceite, pan y jamón. Una idea sana y rápida para cuidarnos y disfrutar de la gastronomía.

El secreto de este plato

La clave del plato radica en la temperatura. El frío es la clave. Conviene, como dice Pellicer, poner la lechuga con unos cubitos de hielo previamente. De esta forma, al emulsionar, no se calientan los ingredientes y no se pierden los sabores que tanto van a agradar al paladar. La elaboración del plato no debe superar los 10 minutos, por lo que es una receta ideal para aquellos que van siempre con prisa.

La lechuga como comodín en muchas recetas

Además de ser base de este plato, la lechuga se puede utilizar en infinidad de recetas. Juan Antonio Pellicer nos ha puesto algunos ejemplos como la tortilla de lechuga. Esta se elabora cortando la lechuga y añadiéndosela al huevo. Luego freír. Listo para disfrutar de una variedad de otro plato muy típico.

Esta receta surgió hace años en la feria Fruit Attraction. Incluso, como reconoce Pellicer, le ayudaron a elaborarla, la entonces Presidenta del Congreso y la Ministra de Agricultura. También, otra alternativa es hacer los cogollos con papada de cerdo ibérico o panceta. La grasa de la panceta se mezcla con la verdura y le da un sabor más jugoso.