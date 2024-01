Un celador de Murcia hace humor en TikTok con la vuelta de las mascarillas y explotan: "Si hago eso, me echan"

Los hospitales recuperan una vieja rutina que algunos habían olvidado, pero que es necesaria ante esta situación de tripledemia que vivimos. Desde este miércoles, las mascarillas serán obligatorias en los centros de salud y los trabajadores sanitarios, como los celadores, se están adaptando a estas medidas. Algunos lo muestran y hay quien lo rechaza.

Estas decisiones han creado un clima de tensión político y social. Mientras en el mundo de la política la lluvia de reproches no cesa, los damnificados, los pacientes, siguen soportando algunos colapsos en los centros sanitarios. La falta de camas ha obligado en estos días a colocarles en los pasillos.





Hay en algunos que abren otros espacios como gimnasios o archivos, así como los pacientes están siendo atendidos por las enfermeras de otras unidades en lugar de aumentar las plantillas, como denuncian los sindicatos autonómicos. La saturación es una realidad en aquellas comunidades que se están viendo más afectadas por la tripledemia.

Eso sí, hay comunidades que, por ahora, descartan la obligatoriedad de las mascarillas. Castilla-La Mancha, a pesar de tener un gobierno con el mismo partido que el ejecutivo, se decanta por la recomendación y pide que sea la Ponencia de Alertas y la Comisión de Salud pública las que indique qué hacer. Otras ya pusieron en marcha esta medida el fin de semana.

La vuelta de las mascarillas

El Ministerio de Sanidad lo va a imponer, pero da hasta el miércoles para quelas distintas autonomías analicen la propuesta que este lunes les ha trasladado el ente gubernamental. Hasta ahora solo han aceptado seis: Cataluña, Comunidad Valenciana, Aragón, Murcia y, desde este martes, Canarias y Asturias.

El Gobierno de Pedro Sánchez también proponía que toda aquella persona que se autodiagnostique una enfermedad leve pueda darse una baja de tres días de duración sin necesidad de acudir al médico de Atención Primaria, con el objetivo de aliviar esa presión que se está viviendo en las urgencias.

Este lunes COPE ha querido comprobar de primera mano esas situaciones y, desde las urgencias del hospital Gregorio Marañón de Madrid, hemos podido comprobar que "no para de entrar y salir gente", como relataba a primera hora José Luis Concejero, que también señalaba que "son muchos los que llegan y se ponen la mascarilla".





Aunque en la Comunidad de Madrid no es obligatorio el uso de esa mascarilla en hospitales o centros de salud, en las farmacias se están encontrando con problemas de abastecimiento de estos productos o de los test duales, como explicaba Eladio Galán: "La gente está mucho más atenta a la detección del covid que a la prevención".

"Si hago eso, me echan"

Mientras tanto, el personal sanitario ya se prepara para estos cambios, como se puede ver en una publicación de TikTok del usuario acho_abelino: "Volvemos a las mascarillas y el gel!!! Cuidaros mucho estos días!!!!". Un vídeo en el que se toman con humor el regreso de estas medidas que no se veían desde la pandemia.

Pero no todo el mundo reacciona bien a este tipo de publicaciones: "Sí, mucho trabajo y jugando en su puesto de trabajo. A mí no me da tiempo. Si yo hago eso, me echan". A ese usuario le reprochan si sabe que "tienen descansos", aunque también hay quien señala a su compañera en el vídeo, una enfermera, como "la trabajadora del año".