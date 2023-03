La CARM incentiva su inversión turística en el certamen inmobiliario profesional más grande el mundo

El Gobierno regional, a través del Instituto de Turismo (Itrem) y el Instituto de Fomento (Info), ha puesto en marcha el lanzamiento de una batería de acciones dirigidas a incentivar la inversión turística en la Comunidad durante el certamen ‘Le Marché International des Professionnels de L’immobilier’ (MIPIM) celebrado esta semana en Cannes.

Bajo la marca ‘Invest in Murcia’, la Región ha dispuesto de un espacio propio dentro del pabellón español en la que se considera la feria de inversión inmobiliaria más grande del mundo. La presencia del Itrem en este evento ha permitido promocionar las ventajas que ofrece la Región y su potencial para acoger grandes proyectos de inversión en los principales sectores de la economía.

El director del Itrem, Juan Francisco Martínez, resaltó que “se trata de una ocasión única, dadas las dimensiones del evento, para mostrar en un marco tan internacional, con centenas de inversores y empresas presentes, las oportunidades de inversión en infraestructuras turísticas de la Región, así como el porfolio de oportunidades de inversión turística y hotelera”.

Como en años anteriores, el Itrem mantuvo una amplia agenda de reuniones técnicas con inversores, empresas, fondos de inversión, empresas de gestión de activos, consultoras inmobiliarias, así como con representantes institucionales con el fin de dar una especial visibilidad a las oportunidades de inversión en infraestructuras turísticas que ofrece la Región de Murcia.

En el marco de esta actuación se entregaron los premios ‘Regions and Cities of the Future 2023’ organizados por fDi Intelligence, una de las publicaciones más prestigiosas en cuanto a atracción de inversiones y perteneciente al grupo empresarial Financial Times. En la pasada edición 2022, la Región ya fue galardonada por su estrategia de captación de inversiones.

Gracias a ese premio, la Región de Murcia sobresalió en esta 31 edición de MIPIM por encima de sus competidores más directos en el Levante español y en la cuenca mediterránea, consiguiendo crear una marca propia, por encima de la gran competencia existente en una exhibición de estas características.