Ballesta pide a Arrimadas "coherencia política" para evitar 20 mociones de censura en Murcia

El PP ha advertido que la moción de censura que afectó al Ayuntamiento de Murcia, el pasado 25 de marzo, "perpetrada por el tripartito formado por PSOE, Ciudadanos y Unidas Podemos, contra el exalcalde popular, José Ballesta, puede volver a repetirse con mociones de censura, esta vez, en una veintena de pedanías de Murcia".

Por este motivo, José Ballesta, junto a todos los concejales del Grupo Municipal Popular y los presidentes de las Juntas Municipales del PP, han comparecido esta mañana ante los medios de comunicación para denunciar las consecuencias que esta nueva alianza tendría en las pedanías de Murcia, "sin ninguna razón justificada", y "con el único objetivo de repartirse los sillones".

Ballesta, acompañado de los alcaldes y alcaldesas de las pedanías, ha pedido a la presidenta de Ciudadanos que aplique la misma "coherencia ideológica" que tuvo, la semana pasada, con los concejales de su propio partido a los que abrió expediente de expulsión tras apoyar al alcalde socialista de Granada, Francisco Cuenca, con el apoyo de Podemos.

La capital nazarí tiene actualmente 233.000 personas, mientras que las pedanías de Murcia que "pueden verse afectadas por el nuevo acuerdo del tripartito que está gobernando en La Glorieta representan a más de 237.000 personas", según informaron fuentes del PP en un comunicado.

En su comparecencia ante los medios de comunicación, Ballesta también recordó que Arrimadas, tras los indultos a los independentistas de Cataluña, "rompió públicamente con todo lo que tuviera que ver con el sanchismo, e incluso, en sede parlamentaria tendió la mano al presidente nacional del PP, Pablo Casado, para presentar una moción de censura contra Pedro Sánchez".

MISIVA A ARRIMADAS

En este sentido, Ballesta ha remitido a la presidenta del Ciudadanos una carta para informarle de la situación que se está generando en el municipio de Murcia, advirtiéndole de las consecuencias que pueden volver a producirse "si se repiten las mociones de censura como la que ya hicieron en La Glorieta, y que provocó un efecto en la política nacional que ha desencadenado la práctica desaparición de Ciudadanos".

"Después de los recientes acontecimientos de Granada, y sabiendo que tan solo mueven intereses políticos para motivar las mociones de censura en los barrios y pedanías murcianas, ¿crees que esta decisión será entendida por los vecinos?, ¿crees que es coherente defender una cosa en un sitio y la contraria en otro?", pregunta Ballesta en su misiva.

Durante la rueda de prensa, Ballesta ha reivindicado que "el funcionamiento de estas juntas es excelente", y ha defendido que "no hay razones que justifiquen un acuerdo fuera del pacto que se determinó en ese momento relacionados con la gestión, ni con quejas vecinales"; por lo que las mociones responderían, dijo, "al tacticismo político de quien no duda en anticipar los intereses partidistas a los intereses generales".

"Nuestros vecinos no aceptan la politización y el sectarismo"

Por su parte, durante la comparecencia, los alcaldes pedáneos y alcaldesas pedáneas del PP defendieron el papel de las Juntas Municipales como órganos de gestión y participación democrática.

"No entendemos que en la actual situación de pandemia, PSOE, Ciudadanos y Podemos, se dediquen únicamente a realizar mociones de censura para cambiar sillones como cromos, en lugar de apoyar a las Juntas Municipales en los problemas diarios", ha señalado la alcaldesa pedánea de Puente Tocinos, Marta Cano.

"Las Juntas Municipales son el órgano más cercano a los ciudadanos, y nuestros vecinos no aceptan la politización y el sectarismo. Nosotros estamos para la resolución de los problemas cotidianos, por lo que no se van a entender las razones de estos cambios, los cuales, además, pueden generar un nivel de crispación que ahora mismo no existe ni en Puente Tocinos ni en el resto de pedanías", manifestó Cano.

Asimismo, el portavoz del PP en Beniaján, Francisco Nicolás, apuntó que "estamos desarrollando nuestras funciones con total normalidad. No hay razones que justifiquen estos cambios de gobierno en las pedanías, salvo el tacticismo y el mero juego político".

"Los alcaldes pedáneos nos entregamos a nuestra labor por vocación de servicio a nuestros vecinos y las relaciones con ellos son de persona a persona, más allá del partido político al que representas", señaló Nicolás.

"Las relaciones entre los miembros de las Juntas Municipales están siendo excepcionales. Trabajamos de manera conjunta y buscamos la unidad de acción", ha añadido el portavoz.

LOS BARRIOS Y PEDANÍAS A LOS QUE AFECTARÍA

Cabezo de Torres, Churra, El Esparragal, Los Dolores, El Carmen, Puente Tocinos, La Alberca, San José de La Vega, el Barrio del Progreso, El Palmar, Patiño, Los Garres y Lages, San Ginés, Espinardo, Sangonera La Verde, Aljucer, Guadalupe, Santo Ángel, San Pío X y La Albatalía son algunos de los barrios y pedanías a los que afectaría la nueva alianza que el tripartito pretende llevar a cabo.

Frente a la "imposición", el Partido Popular de Murcia "tiende la mano" y abre "una vía de diálogo para reconducir la situación, apelando a la coherencia ideológica".

En este contexto, el PP emplaza a la líder de la formación naranja a que actúe con "honestidad y coherencia", y que "no ampare en las pedanías de Murcia lo que no permitiría en otras ciudades como Granada".

"Ahora más que nunca, la sociedad necesita de políticos que generen confianza y coherencia, que transmitan moderación y mesura frente al oportunismo político", señaló Ballesta durante la comparecencia.

El PP de Murcia también denuncia que la ejecución de este despropósito sería una insensatez por parte de Inés Arrimadas, quien tachó de 'irresponsabilidad' presentar mociones de censura en plena pandemia, cuando precisamente ahora mismo nos encontramos ante un ascenso de contagios de COVID-19.

"En la actual coyuntura, las declaraciones de la líder de la formación naranja cobran especial importancia. Desbancar a las pedanías sería una completa imprudencia y evidenciaría su falta de moralidad", denunció la portavoz del Grupo Municipal Popular, Rebeca Pérez.

Además, el partido naranja, si ejecuta las mociones de censura, antepondría su afán de poder a sus principios, sin que ello suponga ningún reparo para Arrimadas, la misma que expedienta a sus concejales de Granada por actuar igual que lo están haciendo en Murcia.

"LA CAÍDA EN PICADO DEL PARTIDO NARANJA"

Desde la moción de censura acontecida en Murcia, el PP destaca que "las bajas que Ciudadanos está experimentando no han cesado, registrándose en todos los niveles políticos; un hecho que evidencia el caos y la crisis interna del partido naranja".

Ignacio Aguado, ex vicepresidente de la Comunidad de Madrid; numerosos diputados, como Sergio Brabezo y Marta Marbán, en la Asamblea de Madrid; Pablo Cambronero, diputado por Sevilla; Marta Martín, diputada por Alicante; Fran Hervías, exsecretario de Organización de Cs; así como consejeros y directores generales de distintas comunidades, son solo algunos ejemplos de las innumerables bajas que está registrando Ciudadanos.