El Auditorio regional acoge el jueves un concierto de Barbara Hendricks

El Auditorio Regional Víctor Villegas acogerá el próximo jueves, día 11 de mayo a las 20:00 horas, el recital de una de las voces más relevantes en arte lírico internacional, la soprano e intérprete de jazz Barbara Hendricks, que ofrecerá un concierto de blues, góspel y espirituales negros que describen, a través de su emotiva música, la lucha por la libertad, el fin de la segregación racial y el movimiento por los derechos civiles.

Premio Príncipe de Asturias de las Artes, Embajadora de Buena Voluntad desde 1987 del Alto Comisionado para los Refugiados de Naciones Unidas y luchadora por los derechos humanos, Barbara Hendricks recorrerá lo que ella llama ‘el camino a la libertad’ con canciones como: 'Down in Mississippi´, 'Dark was the Night´, 'Glory Halleluja´, 'Sometimes I Feel like a motherless child´, 'Strange Fruit´, 'Amazing Grace´, y I Wish I knew how it would feel to be free ´.

Barbara Hendricks nacio¿ en Stephens (Arkansas), y se graduo¿ en Mu¿sica en la Juilliard School of Music de Nueva York, donde estudio¿ con la mezzo-soprano Jennie Tourel. Anteriormente, a los 20 an¿os, ya se habi¿a graduado en Matema¿ticas y en Qui¿mica en la Universidad de Nebraska. En 1974 debuto¿ en Estados Unidos y en Europa, en la Ópera de San Francisco y en el Festival Glyndebourne, respectivamente, iniciando asi¿ una carrera que la llevo¿ a los principales escenarios de ópera de todo el mundo.

Desde su presentación en el Town Hall de Nueva York, es considerada una de las artistas ma¿s activas de su generacio¿n. Aparte de su amplio repertorio de lieder alema¿n, es tambie¿n una destacada inte¿rprete de la mu¿sica francesa, americana y escandinava. Ha colaborado con prestigiosos pianistas y con la mayori¿a de los principales directores y orquestas. Su amor por la mu¿sica de ca¿mara la impulsa a participar con regularidad y a organizar festivales con amigos con los que comparte esta pasio¿n.

Es una de las artistas que ostenta récord de ventas con sus grabaciones, contando en su haber con ma¿s de 80 discos para Sony, Decca, Deutsche Grammophon, Philips, Erato y EMI. De 1983 a 2004 realizo¿ 50 grabaciones exclusivamente para EMI Classics. En 2006 creo¿ su propio sello discogra¿fico, Arte Verum, para el que ya ha editado ma¿s de 20 trabajos.

Barbara Hendricks debuto¿ en el mundo del jazz en el Festival de Montreux en 1994 y desde entonces, actu¿a regularmente en renombrados festivales de jazz de todo el mundo. Colabora activamente con diferentes organismos internacionales.