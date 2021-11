El Animal Sound invernal tendrá seis conciertos en plaza de toros de Murcia

La segunda edición invernal del festival Animal Sound, que se celebrará del 27 de noviembre al 17 de diciembre en la plaza de toros de Murcia, incluirá seis conciertos con artistas nacionales e internacionales como Angerfist, Prok, Kate Ryan, Hens, Paco Osuna, Natos y Waor.

En un comunicado, la organización ha señalado que, además de las actuaciones, el festival será el aperitivo del anuncio oficial de lo que será su gran cita en 2022, ya en versión de gran festival.

Los conciertos tendrán lugar en una gran carpa climatizada y el público podrá seguir las actuaciones de pie y con mascarilla, pudiendo acceder únicamente las personas que tengan la pauta completa de vacunación contra el covid o un test de antígenos negativo realizado con un máximo de 24 horas de antelación.

Pop electrónico, rap, trap, hip-hop, techno, hardstyle, hardcore, house, bass music, urbano, freestyle, entre otros, serán los estilos que suenen en la plaza de toros durante el evento, que comenzará el sábado 27 de noviembre com Angerfist, Javi Boss, Koozah, Yeyo, Vicente One More Time, Reborn y Jared Nomak, en una cita con el mejor y más trepidante hardstyle melódico y hardcore del planeta.

El 3 de diciembre será el turno de Prok y su rap puro, old-school y sin cortar. Y el domingo -5 de diciembre- serán Kate Ryan, Marian Dacal B2B Eva Martí, Miguel Serna, Javi Boss, Chumi DJ, Paco García y Dj Martin, entre otros artistas, los que pinchen discos en la fiesta Radio Cassette.

El 10 de diciembre subirán al escenario Hens, Luna Ki, Soge Culebra, Daniel Sabater y María Blaya quienes nos acerquen a tendencias sonoras urbanas actuales, que van desde el new-pop, al bass, pasando por el hip-hop o el trap.

El sábado 11 de diciembre tocará el turno del techno underground con la fiesta Hemisphere, liderada por Paco Osuna, al que acompañarán en cabina Derek Muller, Suri Kato, Alex Morgan y Don Flúor.

Finalmente, el viernes -17 de diciembre- Natos y Waor pongan del revés la plaza de toros de Murcia con su rap y hip-hop callejero