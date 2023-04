El Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía de Gestión Económica y Seguridad Ciudadana, ha organizado un Plan de seguridad del Entierro de la Sardina que estará conformado por 545 policías locales, 34 bomberos y 55 voluntarios de Protección Civil.

Los objetivos de este dispositivo especial son los siguientes:

? Control del itinerario del evento y despeje de obstáculos y vehículos.

? Corte y desvío alternativo de tráfico.

? Control de salidas de emergencia.

? Vigilancia de instalación de fuegos artificiales.

? Apertura y cierre de desfile.

? Actuaciones de prevención, servicios en materia de seguridad y auxilio a personas y bienes.

? Activación de las medidas de seguridad pasivas.

Corte y desvío alternativo de tráfico

Este año se cortarán distintas vías desde primera hora de la mañana con el fin de dotar de mayor protagonismo al peatón y garantizar su seguridad, además de facilitar la organización del desfile.

Así el horario establecido para los cierres de calles al tráfico son los siguientes:

07:00 horas en Plaza Martínez Tornel, Gran Vía, Plaza Fuensanta, Av. Constitución, Gutiérrez Mellado-Jaime I, Alfonso X, Avenida San Juan de la Cruz (tramo del recorrido solo), Miguel Hernández, Vicente Alexandre (hasta González Conde), González Conde, Av. Pío Baroja (hasta C/ Sauce).

09:00 horas quedará cortado el Puente Miguel Caballero.

Entre las 15:00 y las 16:00 horas desde Santa Joaquina de Vedruna hasta el Puente Viejo.

El resto de recorrido se irá cerrando al tráfico según necesidades estimando el corte total de todo el recorrido sobre las 18:00 horas.

Para el cierre parcial o total del itinerario se establecerán puntos de corte de tráfico, desde donde se encauzarán los vehículos por los recorridos alternativos previstos.

Para el cierre total del itinerario, se establecerán puntos de corte de tráfico, donde se utilizarán vehículos policiales con paneles informativos en: 1.-El Rollo, 2.-Salida 142 de la A-30 con c/ Juan de la Cierva, 3.-Salida 143 de la A-30 con Ronda Norte (corte túnel) y 4.-Juan Carlos I con Avda. Los Pinos, con la finalidad de informar al ciudadano y de impedir que los vehículos puedan acceder al itinerario del desfile y al mismo tiempo encauzar el tráfico por los recorridos alternativos previstos al efecto.

El recorrido del desfile, desde su salida en Avda, San Juan de la Cruz hasta su finalización en Ronda Norte, se irá cerrando al tráfico según las necesidades de cada momento y lugar, y como horario orientativo, todo el recorrido se cerrará entre las 18.00 y las 19.30 horas. Para el cierre del itinerario se establecerán 28 puntos de corte de tráfico, con la finalidad de impedir que los vehículos puedan acceder al itinerario del desfile y al mismo tiempo encauzar el tráfico por los recorridos alternativos previstos al efecto.

Estos recorridos alternativos son:

ZONA SUR Para los desplazamientos que deban realizarse de Este a Oeste y viceversa, se recomienda preferentemente el recorrido de conexión entre la Ronda Oeste y la Ronda Sur, y como recorrido alternativo en ambos sentidos se establece el siguiente: Plaza Ing. Juan de la Cierva, C/ Industria, C/ Pintor P. Flores, C/ Pintor Almela Costa y Ronda Sur. El tráfico proveniente desde Avda. Ciudad de Almería se desviará hacia Ronda Oeste. Se recomienda la utilización de los estacionamientos disuasorios.

ZONA NORTE Teniendo en cuenta que la Plaza Circular, Avda. Primo de Rivera y Ronda Norte serán utilizadas como parte del itinerario del desfile, se hace necesario establecer un desvío de conexión. Para ello, el recorrido alternativo será en ambos sentidos de circulación el siguiente: Avda. Abenarabi, Avda. Juan Carlos I (desde el cruce con Abenarabi dirección Espinardo), Avda. de los Pinos, Avda. Miguel de Cervantes, Plaza de Castilla, Ronda Oeste o C/ San Antón. En esta zona se recomienda utilizar preferentemente la Ronda Oeste y la conexión con la salida de Senda de Granada, Juan Carlos I y Avda. Reino de Murcia. Igualmente se recuerda la existencia de conexión de la Avda. Juan de Borbón con la A-7 (Autovía de Alicante) y sus diversas salidas de Senda de Granada, Churra y el Puntal. Para los desplazamientos Norte-Sur se recomienda la utilización de la Ronda Oeste y el recorrido Ronda de Levante, Avda. Primero de Mayo y Ronda Sur. Igualmente se aconseja la utilización de los estacionamientos disuasorios.

Control de salidas de emergencia

Se nombrará servicio en 16 salidas de emergencia, con la finalidad de permitir la rápida evacuación de participantes o espectadores del desfile, así como facilitar el acceso de vehículos de emergencia. Para estas salidas se contará con la colaboración de miembros de Protección Civil.

Las vías de evacuación son las siguientes:

Salida número 1 Plaza Constitución hacia c/ Andrés Bolarín margen río Segura.

Salida número 2 Plaza Constitución hacia c/ Andrés Bolarin margen Infante Juan Manuel.

Salida número 3 Plaza González Conde, dirección c/ Floridablanca.

Salida número 4 Cruce Plaza Voluntarios dirección Puente de la FICA.

Salida número 5 Cruce Alameda de Colón con c/ Hernández del Águila, dirección Pte. Pasarela.

Salida número 6 Cruce Alameda de Colón con c/ Hernández del Águila, dirección c/ Cartagena.

Salida número 7 Plaza Martínez Tornel, dirección Plano San Francisco.

Salida número 8 Plaza Martínez Tornel, dirección Avda. Tte. Flomesta.

Salida número 9 Calle Santa Catalina con Gran Vía, dirección Plaza San Bartolomé.

Salida número 10 Calle Santa Catalina con Gran Vía, dirección Plaza Santa Catalina.

Salida número 11 c/ Maestro Alonso con Gran Vía, dirección c/ Maestro Alonso.

Salida número 12 c/ Acisclo Díaz con Gran Vía, dirección c/ Acisclo Díaz.

Salida número 13 Plaza Fuensanta, dirección c/ Jaime I.

Salida número 14 Plaza Fuensanta, dirección c/ Jerónimo de Roda.

Salida número 15 Plaza Circular con Alfonso X El Sabio salida Ronda de Levante y Alfonso X El Sabio.

Salida número 16 Plaza Circular con Avda. Juan Carlos I, dirección Juan Carlos I.

Apertura y cierre del desfile

En la apertura del desfile se contará con 14 agentes, con la finalidad de permitir el despeje del público del recorrido y facilitar la necesaria fluidez del acto. El cierre lo realizará un vehículo policial cuya finalidad es la de informar en todo momento del lugar por donde discurre el cierre de desfile y atender cualquier incidencia que allí se produzca.

Servicios en materia de seguridad y auxilio a personas y bienes

Distintos funcionarios policiales en las denominadas Zonas Sombra, encargados de prevenir y dar respuesta inmediata a cuantas actuaciones sean precisas en materia de seguridad ciudadana y asistencial en el entorno del itinerario.

Se cuenta para ello con 6 dotaciones motorizadas (MIKE SOMBRA), situadas de forma estratégica, en calles o zonas que presentan dificultad para el acceso de vehículos.

Estos indicativos estarán complementados con otros 6 indicativos en vehículos que en una franja de extensión más amplia cubrirán todo el recorrido, dando el apoyo necesario. El servicio contará, además, con un subinspector y el mando directo de un inspector.

Servicio de Protección Civil

El dispositivo de Protección Civil para el Entierro de la Sardina, sábado 15 de abril, se inicia a las 10:00 y finaliza después de la quema de la sardina y según las incidencias del momento.

Cubrirán las posibles incidencias sanitarias que se produzcan en vía pública en pasacalles, Tronaera, el desfile del Entierro de la sardina, el castillo de fuegos artificiales y la Quema de la Sardina.

El dispositivo de Protección Civil se compone de 55 voluntarios de distintas Unidades actuantes, como la Unidad Sanitaria, de intervención, psicosocial, logística, transmisiones y coordinación con el 112, 061 y Policía Local.

El dispositivo sanitario para el día del Entierro está formado desde las 10:00 horas por un vehículo de Intervención Rápida VIR del 061 y dos ambulancias de SVA de Protección Civil.

A partir de las 14:00 horas se une una ambulancia de cruz roja ubicada en la Plaza Circular. A partir de las 18:00 horas estarán disponibles un hospital de campaña en plaza circular montado por Cruz Roja y otro hospital de campaña montado en Glorieta de España montado por 061 y Protección Civil, disponiendo en total de con 7 ambulancias Avanzadas (3 de Cruz Roja, 2 de Protección Civil y 2 del 061), 7 ambulancias Básicas (de Cruz Roja) y 2 VIR (1 de protección Civil y 1 de 061)

Además, se dispondrán de 5 parejas de socorristas de Cruz roja por el recorrido y 6 parejas de voluntarios de protección civil en las salidas de emergencia.

Servicio de Bomberos

El retén especial del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento comenzará a las 19.00 horas y se extenderá hasta las 2.00 horas estando conformado por 34 personas y 7 vehículos, que prestarán especial atención a la quema de la sardina y al castillo de fuegos artificiales.

Puntos Violeta

El Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía de Igualdad, Juventud y Cooperación al Desarrollo, bajo el lema ‘Fiestas Libres de Violencias Machistas', instalará espacios informativos denominados puntos violeta durante la jornada de mañana, con la finalidad de sensibilizar, concienciar y orientar a la ciudadanía para la prevención de violencias machistas y conductas sexistas.

Los Puntos Violeta que estarán debidamente señalizados con una carpa y banderola, son accesibles a todas las personas y serán atendidos por profesionales especialistas en igualdad y prevención de la violencia machista. También contarán con voluntariado inscrito en las Oficinas Municipales de Voluntariado de cualquiera de los tres Centros de Servicios Sociales y estarán instalados de forma estratégica en la Plaza de la Universidad y en la Plaza de Santo Domingo de 12 a 18 horas.