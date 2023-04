Plan especial de seguridad del Bando de la Huerta

Durante toda la jornada de mañana, Día del Bando de la Huerta, el Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía de Gestión Económica y Limpieza Viaria, desplegará un amplio dispositivo para garantizar la seguridad de murcianos y visitantes

Este plan de seguridad, que estará conformado por 545 agentes de Policía Local, 28 bomberos y 55 voluntarios de Protección Civil, tiene varios objetivos:

? Control del itinerario del evento y despeje de obstáculos y vehículos.

? Corte y desvío alternativo de tráfico.

? Control de salidas de emergencia.

? Vigilancia de instalación de fuegos artificiales.

? Apertura y cierre de desfile.

? Actuaciones de prevención, servicios en materia de seguridad y auxilio a personas y bienes.

? Activación de las medidas de seguridad pasivas

Corte y desvío alternativo de tráfico

Para el cierre total del itinerario, se establecerán puntos de corte de tráfico, donde se utilizarán vehículos policiales con paneles informativos en Plaza Ingeniero Juan de la Cierva (El Rollo), Salida 142 de la A30 con c/ Juan de la Cierva y Puente Hospital lado Infante, con la finalidad de informar al ciudadano y de impedir que los vehículos puedan acceder al itinerario del desfile y, al mismo tiempo, encauzar el tráfico por los recorridos alternativos previstos al efecto. Estos recorridos alternativos son:

Para los desplazamientos que deben realizarse de Este a Oeste y viceversa se recomienda el recorrido de conexión entre Ronda Oeste y Ronda Sur preferentemente; y se establecerá un recorrido alternativo en ambos sentidos, que discurrirá por Plaza Ingeniero Juan de la Cierva, C/ Industria, C/ Pintor P. Flores, C/ Pintor Almela Costa y Ronda Sur.

El tráfico que proveniente desde Avda. Ciudad de Almería se desviará hacia Ronda Oeste.

El desvío de conexión entre Este y Oeste por el Norte será, en ambos sentidos de circulación, el siguiente: Ronda de Levante, Avda. Don Juan de Borbón, C/ Abenarabi, Avda. Juan Carlos 1.°, Avda. de los Pinos, Avda. Miguel de Cervantes, Plaza de la Opinión, Ronda Oeste y San Antón; y, como otra posibilidad, Ronda de Levante, Avda. Don Juan de Borbón, C/ Abenarabi, Avda. Juan Carlos 1.°, Pza. Circular, Primo de Rivera, Ronda Norte.

Para los desplazamientos Norte-Sur se puede utilizar la Ronda Oeste, Ronda Norte, Avda. Primo de Rivera, Pza. Circular, Avda. Juan Carlos 1.°, C/ Abenarabi, Avda. Don Juan de Borbón, Ronda de Levante, 1.° de Mayo y Ronda Sur.

Se aconseja la utilización de los estacionamientos disuasorios

Control de salidas de emergencia

Se nombrará servicio en 19 salidas de emergencia, con la finalidad de permitir la rápida evacuación de participantes o espectadores del desfile, así como facilitar el acceso de vehículos de emergencia. Para estas salidas se contará con la colaboración de miembros de Protección Civil.

Las vías de evacuación del desfile son las siguientes:

Salida número 1 C/ Torre de Romo con C/ Mozart y Alameda de Capuchinos.

Salida número 2 Cruce de Princesa con C/ Torre de Romo.

Salida número 3 Cruce de Princesa con C/ Proclamación.

Salida número 4 Cruce de Pza. Voluntarios con Avda. Infante Juan Manuel.

Salida número 5 Cruce de Pza. Voluntarios con Avda. Río Segura.

Salida número 6 Cruce de Pza. Cruz Roja con Paseo de Garay.

Salida número 7 Plaza Martínez Tornel, dirección Plano San Francisco.

Salida número 8 Gran Vía Salzillo, dirección C/ Tomás Maestre.

Salida número 9 Gran Vía Salzillo, dirección C/ Jara Carrillo.

Salida número 10 Calle Santa Catalina con Gran Vía, dirección Plaza San Bartolomé.

Salida número 11 Calle Santa Catalina con Gran Vía, dirección Plaza Santa Catalina.

Salida número 12 Cruce de Gran Vía con C/ Maestro Alonso.

Salida número 13 Cruce de Gran Vía con C/ Acisclo Díaz.

Salida número 14 Plaza Fuensanta, dirección C/ Jaime I.

Salida número 15 Plaza Fuensanta, dirección C/ Jerónimo de Roda.

Salida número 16 Plaza Circular con Avda. Alfonso X El Sabio.

Salida número 17 Pza. Circular hacia el centro de la plaza.

Salida número 18 Cruce de Ronda de Levante con C/ Puerta Nueva.

Salida número 19 Cruce de Ronda de Levante con Avda. Marques de los Velez

Vigilancia de instalación de fuegos artificiales

La instalación de los fuegos artificiales se realizará en la Plaza Circular. Este servicio estará controlado por 4 policías y se acordonará la zona a una distancia prudencial mediante la colocación de vallas que impedirán el acceso del público en general.

Actuaciones de prevención

Distintos agentes policiales se ubicarán en las denominadas zonas sombra, encargados de prevenir y dar respuesta inmediata a cuantas actuaciones sean precisas en materia de seguridad ciudadana y asistencial en el entorno del itinerario.

Se cuenta para ello con nueve dotaciones motorizadas situadas de forma estratégica, en calles o zonas que presentan dificultad para el acceso de vehículos.

Estos indicativos estarán complementados con otros cinco indicativos en vehículos que en una franja de extensión más amplia cubrirán todo el recorrido, dando el apoyo necesario.

Zona Huertana Dance

Para garantizar el normal desarrollo de la Zona Huertana Dance, en la FICA, prestarán servicio 35 policías.

Activación de las medidas de seguridad pasivas

En distintos puntos del casco urbano se dispondrá de toda una serie de medidas de seguridad pasivas con vehículos policiales que se complementará con camiones de la empresa concesionaria de Limpieza Viaria y Bomberos Murcia

Dispositivo de Protección Civil y Bomberos

El dispositivo de Protección Civil se iniciará a las 10:00 horas y estará compuesto por 55 voluntarios de distintas Unidades actuantes, como la Unidad Sanitaria, de intervención, psicosocial, logística, transmisiones y coordinación con el 112, 061 y Policía Local.

El dispositivo sanitario está formado por medios del 061, Cruz roja y Protección Civil, y estará compuesto por cuatro puestos sanitarios avanzados situados en la entrada del Jardín del Malecón, por 061, en Plaza de la Cruz Roja por Protección Civil, y en Plaza Santoñaa y en la Fica por Cruz Roja.

Cruz Roja dispondrá de 3 ambulancias avanzadas y 5 ambulancias básicas, 2 médicos, 9 enfermero/as y 16 Técnicos en emergencias sanitarias.

Protección Civil dispondrá de3 ambulancias Avanzadas y una básica, con 1 médico, 6 enfermero/as, y 10 técnicos en emergencias sanitarias.

061 dispondrá de 2 ambulancias UME y un Vehículo de Intervención rápida, con 3 médicos, 5 enfermeros/as y 7 TES, además del personal del centro de Coordinación sanitaria del 061.

Por su parte, el retén especial de Bomberos, que se desarrollará desde las 10.45 hasta las 22 horas, estará conformado por 28 personas y 6 vehículos

Puntos violeta

El Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía de Igualdad, Juventud y Cooperación al Desarrollo, bajo el lema ‘Fiestas Libres de Violencias Machistas', instalará espacios informativos denominados puntos violeta durante la jornada de mañana, con la finalidad de sensibilizar, concienciar y orientar a la ciudadanía para la prevención de violencias machistas y conductas sexistas.

Los Puntos Violeta que estarán debidamente señalizados con una carpa y banderola, son accesibles a todas las personas y serán atendidos por profesionales especialistas en igualdad y prevención de la violencia machista. También contarán con voluntariado inscrito en las Oficinas Municipales de Voluntariado de cualquiera de los tres Centros de Servicios Sociales y estarán instalados de forma estratégica en la Plaza de la Universidad y en el Recinto Ferial de la FICA de 12 a 21 horas.