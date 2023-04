La Batalla de las Flores exhibirá este jueves por las calles de la ciudad la belleza de la primavera murciana

El Alcalde José Antonio Serrano, acompañado de la concejala Esther Nevado , ha visitado esta tarde las distintas carrozas que se están engalanando con flores naturales para el desfile de la ‘Batalla de las Flores' que se celebra mañana jueves.

Organizado por el Ayuntamiento de Murcia, partirá a las 18:00 horas desde la Avenida Alfonso X para continuar en la Plaza de Santo Domingo, Alejandro Seiquer, Plaza Cetina, Isidoro de la Cierva, Plaza. Ceballos, C/ Ceballos, Avenida Teniente Flomesta, Puente Nuevo, Plaza Voluntarios, C/ Princesa y finalizando en C/ Sacerdotes Hermanos Cerón.

Un total de 9 carrozas participarán en este desfile, considerado uno de los más antiguos de los que tienen lugar en la ciudad, con orígenes datados en 1899. Entre ellas destaca un gran dinosaurio de cerca de cinco metros de alto y alrededor de 10 metros de longitud.

Será un desfile cuyo eje central gira en torno a las flores y en el que también se homenajea a huertanos, sardineros, tunas y a la fiesta de Moros y Cristianos. En esta ocasión, la Carroza del Talento Murciano estará dedicada a la gastronomía y a los productos locales, destacando así el trabajo de cocineras y cocineros murcianos. En ella participarán Estrella Carrillo, David López, Andrés Mármol y Juan Guillamón.

El desfile contará igualmente con la participación de cerca de 15 grupos artísticos y de más de una decena de elementos de gran vistosidad. Entre los grupos participantes destacan comparsas, grupos de ballet de la Región, patinadores o el club Twirling de Monteagudo.

Decoración de carrozas

Las carrozas participantes quedan expuestas en la plaza de Los Apóstoles, calle Basabé, Jardín de Floridablanca, Alfonso X (junto al convento de Las Anas), Plaza Romea, calle Almudena, Plaza San Bartolomé y Avenida de la Libertad para que se pueda ver cómo se decoran y prepararan para el jueves.