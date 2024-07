Vukic será el rival de Carlos Alcaraz en segunda ronda

Carlos Alcaraz se enfrenta este miércoles en segunda ronda de Wimbledon al primer jugador con el que se cruzó y frente al que perdió en un torneo de Grand Slam, el australiano Aleksandar Vukic, aunque eso ocurrió en una fase previa y hace casi cuatro años.

El partido que medirá al joven tenista murciano, de 21 años y actual número 3 del mundo, con Vukic, de 28 y que ocupa el puesto 69 -llegó a ser el 48 en agosto de 2023-, se dará por segunda vez aunque será la primera en el cómputo de la ATP, que no contabiliza en los cara a cara los encuentros de las fases de calificación.

Ese precedente se dio en la "qualy" de Roland Garros 2020, el 21 de septiembre de ese año, y Alcaraz, que entonces tenía 17 años y era el 189 de la clasificación internacional, cayó pese a ganar el primer set por 6-4. En el siguiente cedió en el tie break por 6-7 (5) y en el tercero por 3-6.

El de Sidney, que en ese momento era el 193 del mundo, fue el que pasó de ronda y acabaría jugando el cuadro final aunque quedó apeado en la primera ronda del mismo.

Alcaraz, que defiende el título que conquistó el pasado año en Londres e inició su camino en esta edición del torneo venciendo al estonio Mark Lajal, también de 21 años y 269 del ranking, por 7-6 (3), 7-5 y 6-2, progresó mucho desde ese duelo con Vukic y hoy es claro favorito para superar al oceánico, que se impuso en la primera ronda al austríaco Sebastian Ofner en cinco sets por 6-7 (9), 6-4, 6-4, 3-6 y 7-6 (8).

El pupilo de Juan Carllos Ferrero, que debió esperar al Abierto de Australia 2021 para acceder a su primer cuadro principal de un major -lo hizo tras ganar tres encuentros de la previa-, es especialmente fiable en los torneos de Grand Slam y lo prueba su bagaje de 53 triunfos y 10 derrotas en los 14 campeonatos del máximo nivel que lleva disputados desde ese debut en 2021 -Australia, Roland Garros, Wimbledon y Estados Unidos- y en todos ellos pasó la primera ronda.

Teniendo presente un inicio obviamente con menos seguridad-sus cinco primeras derrotas llegaron con 15 choques jugados- los números del de El Palmar son dignos de un fuera de serie y su propósito es el de seguir mejorándolos para, en el All England Lawn Tennis and Croquet Club, revalidar trofeo y obtener el que sería su cuarto grande tras haber ganado ya en el US Open 2022, Wimbledon 2023 y Roland Garros 2024.