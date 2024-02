UCAM CF tampoco puede con el Antoniano (0-0)

UCAM Murcia CF sigue caminando a la deriva. Los universitarios tenían en la matinal del domingo una buena oportunidad de reencontrarse con el triunfo en BeSoccer La Condomina, donde no ganan desde la llegada de Raúl Guillén al banquillo. Antes el equipo era fuerte en casa, pero desde el final del pasado año no es capaz de sumar un triunfo como local y además lejos de su estadio tampoco gana. En esta ocasión no fueron capaces de superar a un Atlético Antoniano que acabó con diez por la expulsión de su portero, Antonio Miguel, al ver una doble cartulina amarilla por pérdida de tiempo, al haber agotado el entrenador visitante las tres ventanas de cambio no pudo dar entrada al guardameta suplente y un jugador de campo tuvo que ponerse bajo palos.

El equipo local no supo, como consecuencia de su excesiva precipitación y de las pérdidas continuadas de tiempo de los andaluces, esta opción y apenas inquietó al improvisado guardameta. La realidad es que, a los puntos, el cuadro azulón se hizo acreedor al triunfo, pero se tuvo que conformar con un nuevo empate ante la desesperación de la parroquia universitaria que ve como pasan las jornadas y el equipo, lejos de acercarse, se aleja de los puestos que darían derecho a disputar las eliminatorias por el ascenso. El tiempo juega en contra de un UCAM que, a pesar de los fichajes invernales y del cambio de entrenador, no encuentra su rumbo.

En los primeros compases, se vieron acercamientos tímidos por parte de ambos conjuntos, aunque la más clara fue nuestra. En el minuto 2, el colegiado anuló el 1-0 de Toni García por situación antirreglamentaria en la asistencia de Sergio Chinchilla.

Los universitarios circulaban con precisión el esférico, pero no estaban acertados en campo rival. A balón parado, los de Raúl Guillén también avisaron con Fer Pina y Toni García, que estuvo muy participativo en este primer tiempo. El meta Antonio Miguel respondió con autoridad bajo los tres palos.

El final de este primer periodo tuvo una ocasión clara para ambos lados. El guardameta Zorro realizó una gran intervención y posteriormente, el meta Antonio Miguel, de nuevo, sacó una mano milagrosa que evitó así que Sergio Chinchilla, de cabeza, hiciera el 1-0 antes del descanso.









Aire distinto tras el descanso

En la reanudación del encuentro se vio a un UCAM Murcia Club de Fútbol mucho más enchufado con el cambio de piezas de Yasser por Toni García. En solo cinco minutos, el equipo generó tres ocasiones de peligro y Arturo dio un palo tras rematar de cabeza un centro lateral.

El equipo fue a más y se hizo dueño del control del esférico. En el 56’, Fer Pina tuvo una gran oportunidad de adelantar a su equipo en el marcador. El centrocampista, que volvió al once inicial, remató forzado en el punto de penalti y ese esférico se marchó fuera por encima del travesaño.

Para el tramo decisivo del partido, el técnico Raúl Guillén dio entrada a Jorge García y el joven atacante Santisteban para tener una mayor presencia ofensiva en busca de ese gol que nos diera la victoria. El UCAM Murcia CF se vació, pero no encontró la claridad necesaria cerca del área rival. Los andaluces finalizaron con diez el partido tras la expulsión del guardameta Antonio Miguel, por doble amarilla, por perder tiempo a la hora de sacar de portería.

