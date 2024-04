UCAM CB quiere asegurar el puesto de play off superando a Casademont Zaragoza

Dos días después de conseguir el segundo bronce en la Final Four de la Basketball Champions League en Belgrado, el UCAM Murcia retoma la competición doméstica sin apenas margen de descanso. “Ha sido una Final Four muy exitosa, pero con ese pequeño sabor agridulce de la ambición que tenía”, explica Sito Alonso. “Muy satisfecho en cuanto al rendimiento del equipo y cómo se comportaron, que no es fácil, cuando tienes un disgusto grande como el nuestro, porque teníamos la ambición total de llegar a la final”.

Retomando el marco de la Liga Endesa, el entrenador universitario valora la situación del equipo, pero también de su rival: “hay que ser consecuente, somos un equipo que viene de hacer un esfuerzo grande y tiene que centrarse en un equipo que afortunadamente tiene diferentes factores a nivel de plantilla, que enseguida te ponen en alerta. Primero, porque nos ganaron allí y segundo, porque yo creo que ahora tienen en este momento una estabilidad que antes no tenían.”

El regreso de McFadden

Entre los jugadores del equipo visitante destaca que: “tienen a Thad McFadden, en el mejor pico de forma de la temporada [...] llevan una dinámica como equipo en la que son muy competitivos en estos últimos meses.

El técnico madrileño es consciente de que “lo que nos ha servido para ser competitivos ha sido nuestra intensidad. Quizás la intensidad tenga que ir regulada de otra manera, y tenemos que hacer las cosas de maneras diferentes para ponerlas en juego en el partido de Zaragoza

La vuelta del equipo al pabellón supone el reencuentro de todos los aficionados, los que tuvieron el honor de viajar a Belgrado y la mayoría que se tuvo que quedar en casa, algo que puede ser diferencial: “esta vez creo que es muy importante el factor público. Nuestra motivación va a ser máxima sin ningún tipo de duda, pero necesitamos ese soporte que nos han dado durante todo el año tan magnífico, que sea diferencial a la hora de jugar con un equipo como Casademont.”

Afrontan el tramo final de competición con la motivación intacta: “nosotros somos muy competitivos, pero todavía tenemos que dar un paso más para demostrar que nos quedan muchas fuerzas para conseguir luchar por otro título que es lo que tenemos entre ceja y ceja desde el primer día que empezó la competición.”