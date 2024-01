UCAM Murcia CB confirma el fichaje de Lee Aaliya y lo cede al Palmer

El UCAM Murcia CB fichó este miércoles para cuatro temporadas al internacional argentino absoluto Lee Aaliya, ala pívot de 19 años y 2,05 metros de estatura, que ha cedido al Palmer mallorquín, de la liga LEB Plata de baloncesto, hasta final de campaña.

Su padre es ghanés, lo cual le permite ocupar plaza de Cotonou, el acuerdo de asistencia e intercambio comercial entre la Unión Europea y 78 estados de África, Caribe y el Pacífico que toma su nombre de la ciudad de Benin, en la que se firmó en 2000 y establece que los trabajadores de esos países, entre los que figura Ghana, no serán discriminados si trabajan en Europa por su nacionalidad, por lo que no serán considerados no comunitarios.









Se formó en las categorías inferiores del Esgrima y Gimnasia de la Plata y fue uno de los más destacados del último Mundial sub 19, en el que promedió más de 17 puntos por partido.

Esta temporada comenzó en NCAA en la Universidad de Michigan, donde ha rescindido su contrato recientemente para fichar por el UCAM Murcia CB las cuatro próximas temporadas.

Biotecna y UCAM Murcia amplían su compromiso

Biotecna lleva más de ocho años cuidando y recuperando a los jugadores del UCAM Murcia y así lo seguirá haciendo tras renovar el patrocinio. Los tratamientos y las tecnologías que ofrece la empresa médica facilitan a los fisios el trabajo en caso de molestias o lesiones y, además, acortan los periodos de recuperación.

Algunas de las máquinas que implementa el departamento de fisioterapia del club son la de diatermia Symphium-One plus, las ondas de choque Symphium-Ten, la de contrastes Symphium-Diacri y la Symphium-Magnetum. Un surtido de la tecnología más vanguardista, al servicio del tratamiento, la prevención y la recuperación de los jugadores profesionales.

En el acto de renovación del acuerdo han estado presentes, Javier Guerrero, director general de Biotecna y Pilar Sánchez, directora general de Formación.