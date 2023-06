UCAM Murcia CB comienza a planificar la próxima temporada

La cúpula de UCAM Murcia CB con la presidenta de la entidad, María Dolores García Mascarell, ya trabaja en la planificación de lo que será la temporada 2023/2024 en la que el equipo universitario volverá a jugar la Champions. Sólo una semana después de acabar. de forma oficial la competición el club ha comenzado a realizar movimientos aunque todavía ninguno es oficial. El primer paso dado es seguir confiando en el duo formado por Alejandro Gómez, como director general y deportivo de la entidad, y José Miguel Garrido, máximo responsable de la parcela de markenting.

Desde hace bastantes fechas los dirigentes mantienen contacto con Sito Alonso para garantizar su continuidad, por sexta temporada consecutiva, al frente del proyecto deportivo. José Luis Mendoza García aseguraba el pasado martes en COPE Murcia que las partes están muy cercanas y sólo falta que se haga oficial la renovación del compromiso de un entrenador que está muy indentificado con la marca deportiva, institucional y universitaria de UCAM. La continuidad del entrenador está asegurada, como demuestra que en los últimos días está compereciendo en distintos medios de comunicación, la próxima semana estará en COPE Murcia, para hacer balance de la última temporada y proyectos para la temporada 2023/2024 en la que "el objetivo es seguir haciendo grande a este club y dar un paso más en lo deportivo. Seguimos siendo un club ambicioso".

En el capítulo de jugadores los que están más cercanos de formalizar el nuevo contrato son Nemanja Radovic y Thad McFadden. El pívot montenegrino ha confirmado este jueves en COPE que "estamos en el buen camino. Estoy convencido que el próximo año seguiré aquí. Murcia es mi casa y me gustaría poder retirarme como jugador de UCAM". Radovic se encuentra estos días de vacaciones teniendo previsto marcharse a su país a final de mes y posteriormente incoprorarse a la selección para disputar el campeonato del mundo".

Thad McFadden es otra de las piezas con las que se va a seguir contando en el futuro aunque aún no se ha cerrado el acuerdo. Urban Klavzar y Rati Andronikasvili tienen contrato y todo apunta que el club seguirá apostando por ellos como piezas de futuro además de ser jugadores cupo, hay que recordar que la Champions obliga a contar con cinco jugadores cupo en su competición. David Jelinek también es un jugador que parece seguirá ya que en su contrato existe una cláusula de renovación que puede hacer efectiva el club. En el puesto de pívot parece que los técnicos quieren seguir contando con Jordan Shako mientras que Diop lo tiene más complicado. El que no seguirá, aunque en el final de temporada ha tenido un gran rendimiento será Artem Pustovyi; algo simliar sucederá con James Anderson, quien ha tenido muchos problemas físicos a lo largo de la temporada aunque hace un par de meses manifestó que le gustaría seguir en Murcia "done tanto yo como mi familia somos felices".

En el puesto de base no seguirá Chiozza, por su alta cotización, y el club trabaja en ampliar un año más el contrato de Tomás Bellas. Sadiel Rojas parece que continuará aunque tendrá que reducir algo sus pretensiones económicas y volverá a tener un papel más secundario en la pista pero seguirá siendo clave en la estabilidad y el buen funcionamiento del vestuario.