UCAM Murcia CB agranda su leyenda en Valencia (86-96)

UCAM Murcia CB sigue sorprendiendo y agranda su leyenda en esta temporada. El conjunto de Sito Alonso, cuando nadie daba un céntimo por ellos, ha asaltado la Fonteta superando a Valencia Básket en un encuentro que han dominado de principio a fin, solo ha estado por detrás en la primera acción de partido cuando han anotado los locales. El técnico universitario ha sorprendido de salida colocando una zona que ha cortocircuitado a los valencianos que no encontraban la forma de parar el vendaval que se le estaba viniendo encima.

Finalmente, Rodions Kurucs, sin tener el alta médica, ha decidido jugar el partido para ayudar a los suyos, mostrando el compromiso que tiene con la entidad. El jugador letón, que se ha consagrado como el líder del equipo, ha arriesgado y una serie de acciones positivas han servido para mantener a UCAM cuando peor lo estaba pasando. Junto a él ha emergido la figura de Diagné dominando bajo tablero, acompañado por el joven Fabián Flores, que ha completado una gran actuación. Dustin Sleva y Radebaugh han liderado la faceta anotadora.

Este triunfo da a UCAM la ventaja de campo en la eliminatoria que podrá resolver el próximo miércoles, a las 20'30, en el Palacio de los Deportes que puede servir para escribir un nuevo capítulo en la historia universitaria en esta temporada. Más de 200 aficionados murcianos se dieron cita en las gradas para dar el empujón que el equipo necesitaba en los momentos que peor lo pasó, que fueron pocos.

La zona sorprende a Valencia

Los doce puntos casi consecutivos de Sleva en la primera mitad y los diez del exjugador ‘taronja’ Jonah Radebaugh abrieron una ventaja que llegó a ser de 21 en el segundo cuarto (19-40, m.23) con una renta que el conjunto de Sito Alonso supo controlar durante la segunda mitad a pesar de las intentonas de los de Xavi Albert, que no supieron parar la sangría en el rebote ni los pobres porcentajes de tiro.

Tenía las importantes bajas interiores de Marko Todorovic y Simon Birgander, pero Sito Alonso tenía un plan para que al Valencia se le atragantara su defensa. Con una zona de ajustes y dejando tirar a Damien Inglis -que era el ’cinco’ al inicio del encuentro- atascó el ataque valenciano en los primeros minutos, mientras en el otro costado el acierto de tres de Sleva marcaba el camino murciano.

El UCAM se fue fácil hasta el 4-16 en apenas cinco minutos y solo la salida a pista de Justin Anderson y de Brandon Davies maquilló un primer cuarto en el que los murcianos dejaron tirar de tres a un Valencia fallón, que no anotaba de fuera y que permitía anotar con facilidad a un Murcia inspirado (13-21).

Lejos de una reacción del Valencia al inicio del segundo parcial, a los ‘taronja’ se les volvió a atragantar el plan defensivo de Sito Alonso. Como si fuera un videojuego, el segundo parcial iba acompañado de un nuevo nivel, en este caso una zona 2-3 que basculaba y colapsaba mucho la zona e impedía que los jugadores de Valencia entraran a canasta.

El cuadro universitario se benefició del pobre porcentaje de tres del Valencia, que llegó con un 3 de 17 al descanso, y un imperial Radebaugh -con trece puntos en el segundo cuarto- capitaneó a Murcia, que se puso 21 arriba (19-40, m.23). Fue entonces cuando aparecieron Semi Ojeleye y el aragonés Jaime Pradilla, que desde poste bajo supieron rebotear en ataque y poner la intensidad del momento para rebajar la renta al descanso (38-48).

Pero tras el paso por vestuarios, Sito se mostró inamovible en su 2-3 incluso con el joven Fabian Flores en pista. Persistiendo en su hoja de ruta, el madrileño se encontró con que Xavi Albert apostó por ir a por el dos contra a uno y apretar a media pista.

Ahí halló el Valencia al mejor Chris Jones y sobre todo a un consistente Semi Ojeleye, que barría los rebotes para ponerse con 17 puntos (53-58, m.28) y acercarse de nuevo al Murcia. Pero Sito insistió en ‘flotar’ a Inglis, que no tuvo su día desde la media distancia y con Rodion Kurucs y Radebaugh estiró de nuevo la ventaja para marcharse al último parcial ocho arriba (57-65).





Inició el cuarto con muchas idas y venidas, pero el Valencia no cerraba el rebote y así no podía remontar. No obstante, cuando peor estaba el Valencia una antideportiva de Rodion Kurucs sobre Stefan Jovic caldeó el ambiente en la Fonteta, que en apenas un par de minutos empezó a creer con un par de canastas seguidas de Pradilla y Jovic (72-75, m.35).

Pero dos triples de Sleva en el mejor momento (74-81, m.37) acallaron la remontada local, que todavía sufrió los puntos de un Radebaugh que mostró que conocía los aros de la Fonteta y se fue hasta los 24 puntos para dar la primera de las dos victorias necesarias para estar en semifinales y recuperar el factor cancha.

















Ficha técnica:

86 - Valencia Basket (13+25+19+29): Jones (12), Arostegui (9), Claver (-), Ojeleye (17), Inglis, (8) -quinteto inicial-, Harper (-), Puerto (-), Pradilla (8), Anderson (4), Jovic (9), Kaba (-) y Davies (19).

96 - UCAM Murcia (21+27+17+31) Sant-Roos (6), Ennis (8), Hakanson (4), Sleva (23), Diagne (11) -quinteto inicial-, Kurucs (10), Caupain (5), Radovic (2), Radebaugh (24), Flores (3), Morin (-) y Kurucs (-).