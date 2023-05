UCAM Murcia CB cierra con sobresaliente una temporada en la que ha estado cerca de la matrícula de honor. El conjunto universitario se ha quedado con la miel en los labios tras caer derrotado frente al FC Barcelona en el Palau Blau Grana (86-97).

Los de Sito Alonso no han hecho los deberes en una última jornada en la que debían ganar al líder, que no ha perdido ningún partido como local en la competición doméstica, y esperar que Valencia Básket no ganara a Breogán. Prácticamente en ninguno de los pronósticos se esperaba que el cuadro valenciano sucumbiera ante un rival que llevaba varias semanas desconectado de la competición, la sorpresa ha saltado en la Fonteta pero el tropiezo en Barcelona deja a los murcianos en novena posición con plaza Champions para la próxima campaña.

La temporada se cierra con un balance de 16 victorias y 18 derrotas quedándose a las puertas de volver a jugar un play off por el título. La recta final, desde la llegada de Chiozza, ha sido muy buena estando hasta el último partido con opciones de poder jugar el deseado play off. Una vez acabada la liga toca comenzar a preparar la próxima campaña, el primer objetivo es la renovación de Sito Alonso como entrenador, algo que está pendiente de una reunión con Alejandro Gómez y la presidenta del club, María Dolores García Mascarell, salvo sorpresa el técnico seguirá al frente del proyecto deportivo,









Con 24 asistencias (6 de Laprovittola) frente a 7 del UCAM, que cometió once perdidas y un pobre bagaje de 7 de 3o triples, no fue la noche del equipo de Sito Alonso ante un rival muy superior.



Después del fracaso azulgrana en la Final entre Cuatro de Kaunas, el ambiente en el Palau era bastante frío, pero los hombres de Jasikevicius, que no se jugaban nada ya que matemáticamente eran primeros de esta fase salieron a mejorar su imagen.



Delante tuvo un UCAM Murcia, noveno en la tabla y que llegaba tras cuatro victorias seguidas, pero si quería entrar en las eliminatorias por el título debía ganar en Barcelona y esperar a la derrota del Valencia ante el Breogán. Y el Valencia, que será rival del Barça en cuartos de final, perdió (77-80).



Aunque los azulgrana, que no han perdido en el Palau en toda la primera fase, no empezaron acertados desde la línea de 6,75, el checo Jan Vesely marcó la diferencia con 10 puntos en el primer cuarto, mientras el UCAM fallaba especialmente en los tiros de dos (3 de 9).



Después del 23-15 en el primer período con rotaciones constantes por ambos lados, el Barça salió a por todas al inició del segundo con un parcial de 7-0 (30-15,m.13), con Sertac Sanli muy efectivo y tras un tiempo de Sito Alonso que cambió su defensa a zona.Esto frenó al Barça y el despertar del base ex NBA del UCAM, Chris Chiozza redujo distancias (33-24), pero los locales con más recursos abrían brecha al descanso (41-26).



Dos triples seguidos del estadounidense con pasaporte georgiano Thad McFadden hizo reaccionar a los visitantes al inicio del tercer cuarto (43-34,m.23). La respuesta del Barça por medio de Niko Mirotic y Tomas Satoransky dejaban las cosas como estaban (52-36, m.26).



Nuevo tiempo murciano, con ya defensa a hombre, para poner orden en la defensa aunque el Barça movía el balón con mucha facilidad y solo McFadden, con 12 puntos en este cuarto respondía por el UCAM y el marcador señalaba un claro 62-44 al final del período.



Con todo decidido, una absurda técnica Sito Alonso colocaba el 66-44 (m.32) al principio del último período y la efectividad de Sanli, junto a la velocidad de Rokas Jokubaitis hacía inútil el esfuerzo defensivo visitante.



Con 72-48, (m.34), Alonso paraba el encuentro y sus hombres, fallando en exceso en ataque, mejoraron en defensa, pero los tiros libres y más efectividad hizo llegar la máxima ventaja para el Barça (86-55,m.40).



Ficha técnica:



86 - Barça (23+18+21+24): Satoransky (4), Laprovittola (3), Abrines (5), Mirotic (11) y Vesely (14) -cinco inicial-, Sanli (15), Kuric (8), Jokubaitis (11), Kalinic (6), Sergi Martínez (-), Tobey (5) y Nnaji (4).



57 . UCAM Murcia (15+11+18+13): Chiozza (7), Jelínek (4), Rojas (4), Radovic (9) y Pustovyi (6) -cinco inicial-, Bellas (4), Anderson (3), Nikolic (-), McFadden (14), Sakho (4), Diop (2) y Andronikashvilli ().