UCAM CB arranca pisando fuerte en el Top 16

UCAM Murcia CB ha regresado a la Basketball Champions League en el inicio del Top-16 con victoria frente al Hapoel Holon en el Palacio de los Deportes (78-61). El partido deja secuelas, ya que el base Ludde Hakanson se tuvo que retirar al término del primer cuarto dolorido de su tobillo derecho tras una mala caída y no regresó al partido. El jugador sueco, que estuvo con hielo en el banquillo en la articulación el resto del encuentro, no mostraba buenas sensaciones y se perdería el duelo de este sábado en Tenerife en la Liga Endesa. En la rueda de prensas posterior al partido, Sito Alonso, sobre el base sueco, ha indicado que "está mal, va a ser baja, segura para el próximo partido". En la jornada del miércoles se conocerá el alcance de la lesión del jugador universitario.

?? @canadiankidDJE extends the lead to 16PTS at halftime! #BasketballCL I @UCAMMurciapic.twitter.com/8Lzo9Vi3xf