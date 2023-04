STV Roldán se medirá al Marín gallego en Copa de la Reina

El STV Roldán FSF, con el objetivo que tenía de acceder a las eliminatorias por el título en la Primera División de fútbol sala ya descartado, se centrará a finales de este mes en la Copa de la Reina, torneo que se celebrará en la localidad madrileña de Boadilla del Monte y en cuyos cuartos de final se medirá al Marín Futsal gallego.



El conjunto de Torre Pacheco, que es el sexto clasificado en la Liga con 41 puntos sumados en 25 jornadas, ya conoce el rival que tendrá en la fase final copera tras el sorteo realizado en el salón Luis Aragonés de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y el rival que le tocó en suerte es un Marín que es décimo con 26 puntos.



Las de Joaquín Peñaranda, que este domingo vencieron por 1-0 a La Boca Te Lía Futsal Alcantarilla con gol de Alba Gandía a pase de Mayte Mateo en el minuto 39, ya saben que no estarán en la pelea por el título liguero.



Pese a ese triunfo en el derbi regional ante un rival que es séptimo con 37 puntos, las roldanenses ya no pueden ocupar el cuarto puesto que actualmente ocupa el Torreblanca de Melilla, con 56 puntos cuando quedan 15 en juego. El hecho de que el duelo particular favorezca al cuadro melillense, que venció en su pista por 5-0 y empató a uno en Roldán, determina que esa cuarta posición no esté ya al alcance del STV.



Así pues, el único título al que pueden optar las pachequeras es el de una Copa de la Reina que se celebrará en el pabellón Rey Felipe VI de Boadilla del Monte del 28 al 30 de este mes de abril.



Tras las tres rondas disputadas hasta ahora, en las que han participado un total de 47 equipos, los ocho equipos clasificados lucharán por el este entorchado nacional que en las últimas cuatro ediciones se llevó el Pescados Rubén Burela de Lugo.



Según determinó el sorteo los encuentros de cuartos de final, que se disputarán el día 28 de abril, serán el Marín Futsal-STV Roldán FSF, el Arriva AD Alcorcón FSF-Gran Canaria FSF Teledeportivo, el Pescados Rubén Burela-FSF Móstoles y el Atlético Navalcarnero-Melilla Sport Capital Torreblanca FS. El vencedor de esta última confrontación sería el adversario del STV en semifinales en el caso de que las de Roldán se impongan al Marín Futsal.



El sábado 29 se celebrarán los encuentros de semifinales y el domingo 30 la final.