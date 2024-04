Sito Alonso: "Vamos a Belgrado con el objetivo de ganar"

El entrenador del UCAM Murcia Club Baloncesto, Sito Alonso, aseguró que viajarán a Belgrado para afrontar la Final a Cuatro de la Liga de Campeones FIBA "con el objetivo es hacer el mejor papel posible" y que eso es "ganar el trofeo" en un torneo en cuyas semifinales el equipo universitario se medirá el viernes a las nueve de la noche al Unicaja de Málaga.

El cuadro murciano y su afición están viviendo una semana muy especial, con la posibilidad de que el club conquiste su primer título internacional, y en el Stark Arena de la capital de Serbia hay una cita con la historia, pues el UCAM CB tiene la posibilidad de mejorar la medalla de bronce ganada en Atenas en la Liga de Campeones del curso 2017/2018.

Seis años después Sito Alonso y sus jugadores saben de sobra lo que hay en juego y el técnico madrileño se refirió a ello en El Café Deportivo, una charla abierta al público organizado por la Asociación de la Prensa Deportiva de la Región de Murcia y por la Dirección General de Deportes de la Comunidad Autónoma.

Sito recordó la primera participación del UCAM CB en esta competición continental: "Aunque me cuesta, porque lo viví como espectador, desde fuera se vio como un éxito magnífico y ahora mismo, con el conocimiento más profundo que tengo de la competición y la evolución de la misma, el mérito de lo ya logrado es igual o mayor".

Focalizado en lo que tienen por delante fue claro. "El objetivo es hacer el mejor papel posible y eso es ganar el trofeo, pero para eso hay que hacer muchas cosas antes", afirmó.

Ilusión y ganas desde luego que no van a faltar, aunque el entrenador universitario hubiese preferido llegar al choque del viernes tras haber superado al Barcelona en la Liga Endesa, algo que no ocurrió, pues el Barça se impuso por 97-86 en el Palau Blaugrana.

"Estaríamos mejor si hubiésemos ganado al Barcelona, que era el objetivo que tenía en la mente antes de esta Final a Cuatro y no me sentó bien perder", reconoció.

Sin embargo, eso ya es pasado y lo único que ya importante es el partido frente al Unicaja, líder de la Liga Endesa y seguramente el gran favorito para alzar el trofeo en Belgrado. El equipo de Ibón Navarro, el técnico con el que los de la capital del Segura precisamente ganaron el bronce en Atenas, es un rival de cuidado.

"Ellos son favoritos porque se lo ganaron. Están haciendo un baloncesto increíble y no hay que tener miedo a reconocerlo por nuestra parte, pero eso no quiere decir que no tengamos opciones para ganar", manifestó.

En lo personal, Sito Alonso afronta esta cita europea desde su experiencia como técnico asistente. "Tuve la fortuna de ganar este tipo de competición o parecida y estoy recopilando ideas de cómo lo vivimos para ayudar también a los jugadores a enfocar de la mejor manera posible el partido clave, que es el primero", contó al tiempo que incidió en la importancia de "preparar cuestiones específicas y cuidar los pequeños detalles sabiendo que tanto ellos como nosotros tenemos un conocimiento muy grande del contrario y de lo que hacemos".