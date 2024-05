Sito Alonso: "Todos nos estamos jugando mucho"

El próximo domingo el UCAM Murcia CB se enfrentará a Unicaja por cuarta vez esta temporada. Tras la derrota en semifinales de Final Four, los universitarios visitan el Martín Carpena con el objetivo de romper esa racha negativa frente al equipo malagueño. “Nosotros vamos con la ambición de intentar olvidar que el rival es Unicaja, simplemente concentrarnos en hacer muy buen partido fuera de casa para seguir peleando por nuestras posiciones y acabar lo más arriba posible en la Liga”, afirma Sito Alonso.

Con la Liga Endesa llegando a sus compases finales, el conjunto murciano es consciente de que los dos equipos luchan por conseguir sus objetivos, lo que aporta mayor dificultad al encuentro. “Todos nos estamos jugando mucho. Ellos se están jugando el poder acabar en primera posición en la Liga, que eso en un momento determinado, si pasas ronda, te da el factor cancha para la última eliminatoria”.

Para poder conseguir la victoria contra los malagueños, el técnico madrileño hace referencia al juego que se mostró en los partidos de Supercopa y de Final Four, donde el equipo compitió hasta el final. “No hay que obsesionarse mucho. Hay que saber que le estamos compitiendo bien y si no podemos hacer esas cosas que hicimos, no vamos a poder competir”. Además, añade que será vital “si ellos se despistan un poquito, que no lo creo, pues hincar el diente y aprovecharlo. Tenemos que tener ese instinto asesino”.

Los de Sito Alonso llegan a Málaga con la baja de Rodions Kurucs y con algunos jugadores afectados por la carga de partidos. Sin embargo, remarca el entrenador universitario que “el peaje es grande, pero también hay que ser positivos. En otros no es tan grande porque llevan menos minutos acumulados o han estado parados”, como es el caso de Ludde Hakanson.