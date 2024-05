Sito Alonso: "Quería quedar cuarto en la liga y esto está cerrado"

Tras un final apoteósico el pasado sábado en La Fonteta, el equipo universitario afronta las primeras semifinales de su historia en liga ACB visitando el Martín Carpena. Sito Alonso valora la realidad del equipo: “creo que es difícil jugar más suelto que en Valencia, creo que este equipo está jugando a un buen nivel siempre y también lo hizo en el segundo partido. [...] Yo quería quedar entre los cuatro primeros de la liga ACB y eso está cerrado, y ahora lo que se trata es de ilusionar a la gente para que el sábado el pabellón esté con el mismo ambiente, o más, que el día de los cuartos porque es una semifinal y sería increíble rascar uno allí, porque jugaríamos dos partidos de semifinal ACB en casa”.

Respecto al rival en estas semifinales, Unicaja, el entrenador madrileño ha dicho que: “nos ha ganado en situaciones en las que me gustaría que nos pudiésemos enfrentar otra vez. Podíamos no enfrentarnos con ellos ahora, seguramente sería porque nos hubiese eliminado Valencia o porque hubiera pasado qué pasa habitualmente. Si tenemos este derecho de jugar contra Unicaja, tenemos que ser superpositivos e intentar pensar que vamos a ganar un partido en Málaga”, aunque “tenemos que hacer las cosas bien que no hemos hecho en otros partidos”.

El equipo llega a semifinales con un margen de descanso menor que el rival, Sito Alonso dice sobre sus jugadores que: “voy a preguntarles lo que quieren hacer, la respuesta la sé, pero tengo que preguntarles ‘cómo están’, ‘qué sienten’, y si se sienten capaces de llegar a algo que sería inimaginable cómo sería una final de Liga Endesa, pero eso queda muy lejos, y lo único que quiero preguntarles es cómo van a disputar el partido del martes”.

Sobre la nueva incorporación al equipo, Yanis Morin, el entrenador madrileño, ha valorado que: “ha demostrado que puede jugar y creo que cada día va a estar mejor, es imposible que dé para atrás ahora porque tiene una motivación muy grande y cada día va a estar mejor”.









UCAM CB vende entradas a sus aficionados para los dos primeros partidos de las semifinales de la Liga Endesa que el equipo grana disputará este martes y el jueves en la pista del Unicaja de Málaga y también para el tercero de la serie, que tendrá lugar el sábado en el Palacio de los Deportes.



Ante esta cita absolutamente histórica para el baloncesto murciano -será la primera vez que un equipo de la Región dispute las semifinales ligueras en la máxima categoría nacional-, la entidad universitaria ha preparado además un viaje a tierras andaluzas, donde habrá partidos a las ocho y media de la tarde tanto este martes como el jueves en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena de la capital costasoleña.



El conjunto universitario dispone de entradas para ambos encuentros, las cuales se podrán adquirir, al precio de 20 euros, en la página web del propio club (https://ucamcb.compralaentrada.com/experiencias/).



Además, el UCAM CB pone a disposición de los interesados un viaje en autobús para el compromiso del jueves y el precio conjunto del asiento en el mismo y la entrada es de 60 euros. El autocar partirá desde el lateral del Palacio a las dos de la tarde y regresará al término de ese segundo encuentro de la serie.



Tras la disputa de esos dos envites en Málaga, la semifinal se trasladará a Murcia el sábado a las seis de la tarde y para ese tercer encuentro los abonados pagarán desde 20 euros en tarifa general y los no abonados desde 30. Estas localidades también se pueden comprar ya accediendo al enlace https://ucamcb.compralaentrada.com/eventos/.



Los abonados deberán introducir su número de abonado y el DNI que aparece en el abono. El viernes a las doce del mediodía se liberarán a la venta general todas las entradas que no se hayan retirado. Si el asiento sigue libre, se podrá acceder a él posteriormente hasta el mismo día del encuentro.