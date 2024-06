Sito Alonso: "No queremos que esto se acabe"

Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia, aseguró este viernes, en vísperas del inicio de la final de la Liga Endesa contra el Real Madrid, que no quieren que se acabe la temporada porque lo están "pasando muy bien", y Nemanja Radovic, capitán del equipo grana, resaltó que tienen a "Murcia entera" empujándoles.

Ambos representantes del cuadro universitario hicieron esas declaraciones en un chat organizado por la ACB a un día del primer choque de la final entre el conjunto grana y el Real Madrid, que arrancará este sábado a las 20.30 en el WiZink Center.

"Para nosotros es un sueño estar aquí. Somos protagonistas de esta final cuando el UCAM Murcia no está acostumbrado a aparecer en estas instancias. No queremos que esto se acabe porque lo estamos pasando muy bien y cuantos más partidos podamos jugar mejor, pues pretendemos que sea un espectáculo y plantar cara", comentó el técnico de los universitarios

Sito apenas tendrá tiempo de preparar la confrontación, pues su equipo logró el pase el miércoles venciendo en el quinto partido de las semifinales frente al Unicaja de Málaga por 70-79 en el José María Martín Carperna.









"Hubiera preferido tener más días, pero los jugadores no, pues lo que ellos desean es seguir jugando porque así lo pasan mejor. Lo que haya que trabajar habrá que hacerlo de forma rápida", indicó el madrileño.

"Me preocupa que no podamos entrenar, pero lo que más me preocupa es la diferencia de experiencia que hay entre el Madrid y nosotros, pues ellos saben cómo comportarse para ganar una final, ganar un Mundial o jugar en la NBA y nosotros tenemos que hacer que nuestra ilusión y nuestras virtudes puedan paliar esa inexperiencia y para eso lo mejor es jugar pronto", añadió.

Por su parte, el ala pívot Nemanja Radovic no ocultó la ilusión que sienten por disputar esta final. "Estamos muy felices e ilusionados. Nos pasaron muchas cosas esta temporada y supimos salir adelante haciendo un gran trabajo. Tenemos a Murcia entera empujándonos y con gran energía y queremos disfrutarlo", manifestó el de Berane.

Sobre el rival al que se medirán, gran favorito, defensor del título y que esta temporada ya ganó la Supercopa y la Copa del Rey y fue subcampeón de la Euroliga, fue claro: "No hace falta gastar palabras hablando del nivel del Real Madrid pero nosotros queremos hacer un buen baloncesto".

"Es obvio que no tenemos ninguna presión y no hay nada que cambiar lo hecho hasta ahora, que es increíble para el club, la afición y la ciudad. Va a ser una locura y no espero menos", comentó en alusión al ambiente que se respira en la capital del Segura.

