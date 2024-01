Sito Alonso: "Queremos dar un paso más"

El UCAM Murcia emprende mañana su viaje a Andorra para finalizar la primera vuelta de la competición. Les espera un equipo que viene de ganar en Zaragoza con un gran Jean Montero. “Tienen muchas más cosas que Montero, todo el juego exterior tiene una capacidad grande algunos en cuanto al tiro, otros en el uno contra uno, Montero en las dos, Rafa Luz en conocimiento de la Liga… interiormente creo que tienen dos jugadores muy diferentes y que ofrecen situaciones difícil de defender a veces. Estamos ante un equipo que para mí es injusto”. Comenta Sito Alonso.

El equipo está a punto de cumplir la mejor primera vuelta de la historia del club, aún perdiendo en la última jornada. Hace tan solo dos temporadas fue cuando se formó esa marca de 10 victorias. “Las sensaciones que tengo son muy parecidas a las de aquel momento. Ahora tenemos una oportunidad, dentro de la dificultada, que es la de un poquito más. Mi objetivo, ya lo dije antes de jugar contra Obradoiro, es el de quedar entre los cuatro primeros. No el de quedar cabezas de serie, lo que pasa que una cosa va a coalición de la otra”.

Nunca me he planteado salir de Murcia

Un Sito Alonso que cada vez se siente “más murciano” y que está encantado de seguir ayudando a que el club crezca. “Nunca me he planteado salir de Murcia. Todo lo que ha ido pasando ha ido in crecendo y creo que formamos un buen equipo todos, porque queremos lo mejor para Murcia. Tanto en el club, como en el equipo, como en el entorno, en la afición y todas las personas que nos rodean”.