Sito Alonso: "Hemos venido a ganar"

El entrenador del UCAM Murcia Club Baloncesto, Sito Alonso, aseguró un día antes de disputar la Final a Cuatro de la Liga de Campeones FIBA en Belgrado que "disfrutar está bien, pero hemos venido a ganar", mientras que el capitán del equipo, Nemanja Radovic, afirmó que tienen "mucha ilusión pero cero presión" en el partido de semifinales de este viernes a las nueve de la noche contra Unicaja de Málaga.

Sito se refirió en la capital de Serbia a la primera toma de contacto con el Stark Arena, escenario del torneo. "Es una pista espectacular y los jugadores se están sintiendo muy cómodos tras haber entrenado en ella", dijo, para añadir que "el equipo está bien y con ganas de jugar ya".

Además de entrenar, tras el viaje, la plantilla universitaria se sometió a actos que tienen que ver con el protocolo y la imagen de la competición.

"Disfrutamos hasta en la sesión de fotos y vídeo con un dron que iba por entre las piernas de los jugadores cuando saltaban. Es un montaje espectacular y que sorprende", explicó para, ya focalizado en lo más importante, remarcar que "disfrutar está bien, pero hemos venido a ganar".

Los torneos cortos juegan malas pasadas

El técnico madrileño, que afronta su sexta temporada al frente del equipo, no ocultó que "la experiencia sin duda que es importante, pero los torneos cortos también juegan malas pasadas".

"En el baloncesto todo se genera con una incertidumbre magnífica y a ese todo puede pasar, se tiene que agarrar el UCAM Murcia de manera firme", comentó también.

Sobre qué aportará al colectivo desde el punto de vista motivacional en una cita tan especial y en la que el club murciano puede conquistar el primer título internacional de su historia, respondió: "Soy una persona que cree en la motivación propia para transmitir a los demás las posibilidades de conseguir objetivos no fáciles de alcanzar. Llevamos tres años siendo un equipo muy competitivo y los números hablan por sí solos y, estando a dos partidos de ganar un título, hay que visualizar todo lo positivo y por supuesto que me he visualizado siendo campeón como cuando el Barça lo fue sin estar yo en aquella foto".

Además, aludió al apoyo incondicional que recibirán en el Stark Arena con alrededor de 200 hinchas desplazados desde la capital del Segura.

"Deberemos escuchar a nuestros aficionados en el pabellón para que nos transmitan energía cuando la necesitemos", manifestó.

Radovic otorga la condición de favorito a Unicaja

Radovic también habló en la previa y, como buen veterano, no dudó en otorgarle la condición de favorito al rival.

"La presión la tiene el Unicaja, que está jugando un baloncesto increíble y va primero en la Liga Endesa. El año pasado ya hizo un gran trabajo y el de este está siendo todavía mejor, pero nosotros también estamos en una muy buena temporada, estamos felices de disputar esta Final a Cuatro y la competiremos con mucha ilusión, pero con cero presión", declaró el ala-pívot internacional montenegrino.

El de Berane, de 32 años y que cumple su octava campaña en Murcia en dos etapas, hizo alusión al conocimiento que tiene los unos de los otros por compartir Liga

"Nos conocemos bien ambas plantillas por habernos enfrentado bastantes veces en los últimos años, pero lo bonito del baloncesto es que siempre puede haber sorpresas", aseguró.